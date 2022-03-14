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Osmanlı saray mutfağına ait özel lezzet: Bıldırcın Dolması! Bıldırcın dolması nasıl yapılır?

14.03.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leziz bıldırcın dolması tarifi Osmanlı'nın zengin saray mutfağına aittir. Osmanlı dönemine ait olan bıldırcın dolması yemeği günümüzde de hazırlanır, afiyetle yenir. İşte bıldırcın dolması tarifi...

Osmanlı saray mutfağına ait özel lezzet: Bıldırcın Dolması! Bıldırcın dolması nasıl yapılır?

Farklı bir tarif için Osmanlı mutfağının sevilen yemeği bıldırcın dolmasını deneyebilirsiniz. Bıldırcın dolması bıldırcın, kuş üzümü, dolmalık fıstıktan yapılır. Yapılışı pek pratik olmasa da tadına doyum olmayan bu lezzeti tekrar tekrar yapmak isteyebilirsiniz. İşte bıldırcın dolması tarifi...

BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ

5 orta boy bıldırcın
5 çorba kaşığı tereyağı
1 büyük soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 bardak pirinç
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı karabiber
2 bardak su
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Osmanlı saray mutfağına ait özel lezzet: Bıldırcın Dolması

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Fırını orta derecelerde ısıtın.
Bıldırcınları temizlemek için tüylerini temizleyin ve yıkayın.
Ayıklanmış pirinçleri tuzlu suda bekletin.
Büyük boy soğanı doğrayın.
Kuş üzümlerini de pirinçler gibi ılık suya alın.
Orta boy tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyun, eritin.
Ardından bıldırcınları tavada birkaç dakika kızartın.
Bıldırcınları tabaklara yerleştirin.
3 çorba kaşığı tereyağını tavada eritin.
Yemeklik doğranan soğanları eriyen yağa ekleyin, kavurun.
Soğanlar kızarınca suda bekleyen pirinçleri ve suda bekleyen kuş üzümlerini, tuzu, biberi, tarçını ve dolmalık fıstıkları tavaya ekleyin.
Malzemeleri karıştırın, yaklaşık 5 dakika kavurun.
2 bardak su ekleyin, karıştırın.
Karışım pişince 20 dakika dinlendirin.
Ardından kızaran bıldırcınlara kaşık yardımıyla doldurun.
Bıldırcınları cam kaba yerleştirin, 2 bardak su ilave edin, fırına verin.
Yaklaşık 30 dakika pişirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun...


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