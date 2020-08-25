Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Osmanlı temalı bu Türk dizileri, yurt dışında izlenme rekoru kırıyor!

Osmanlı temalı bu Türk dizileri, yurt dışında izlenme rekoru kırıyor!

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bir makale ya da tarihi bir hikâye, bazen de bir film veya dizi, tarihe olan ilgimizin artmasına neden olabilir. Her bölümü heyecanla izlenen Osmanlı temalı diziler sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok noktasında oldukça rağbet görüyor. Yayınlandığı döneme damgasını vuran bu dizilerin en popüler olanlarını sizler için listeledik.

Osmanlı temalı bu Türk dizileri, yurt dışında izlenme rekoru kırıyor!

Tarihi diziler, tarihi görselleştiren yapıya sahip oldukları için izleyicinin tarihsel dönemle güçlü bir bağ kurmasını sağlar. İşte sizler için hazırladığımız ve yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Osmanlı temalı Türk dizileri.

MUHTEŞEM YÜZYIL

Yayınlandığı dönemde birçok tartışmaya sebep olan bu dizi, Türk halkının tarihe olan ilgisini arttırmakla birlikte o dönemde yayınlanan tarih kitaplarının da satışını arttırmıştır. Dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından olan Hürrem Sultan’ın etrafında kurgulanmıştır. Bol entrika, aşk, nefret ve güç mücadelesi olan dizide Hürrem Sultan’ın kendi aşkı ve çocukları için kalkıştığı taht mücadelesi anlatılır.

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM SULTAN

Dizi, muhteşem yüzyılın devamı niteliğindedir ve Hürrem Sultan’dan sonra Osmanlı’nın en güçlü kadınlarından olan Kösem Sultan ve Osmanlı Padişahı I. Ahmed etrafında kurgulanmıştır. Dizi yayınlanmadan önce 50’den fazla ülkeye satılmıştır.

ELVEDA RUMELİ

1900’lü yıllarda geçen bu dizi, Osmanlı yönetiminde olan Makedonya’da Türk, Makedon, Bulgar ve Arnavutların birlikte yaşadığı Manastır’ın Pürsıçan köyünde geçer. Türk ve Makedon oyuncuların yer aldığı dizide, Balkan Harbi nedeni ile burada yaşayan insanlar arasında sorunlar yaşanmaya başlar. Köyde yaşayan sütçü Ramiz ve ailesi de çevresindeki herkes gibi bu olaylardan etkilenir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL

Birçok ülkede yayınlanan, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizilerden biridir. Kayı Obası ile birlikte batıya göç eden Ertuğrul Gazi’nin, Osmanlı Devletinin temellerini nasıl attığını konu alır.

VATANIM SENSİN

Vatanım Sensin, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini anlatır. Dizi, İzmir’in işgal altındaki yıllarını ve o yıllarda yapılan fedakârlık ve kahramanlıkları çok güzel bir şekilde ekrana yansıtır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT

Hâlâ yayınlanmakta olan dizi, II. Abdülhamid’in tahta çıktıktan sonra, Osmanlı'nın içinde siyonist ve masonlar; dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupa Devletleri ile verdiği mücadeleyi anlatır.

BİR ZAMANLAR OSMANLI

TRT ekranlarında yayınlanan bu dizi Patrona Halil İsyanı ve öncesinde yaşanan olayları tarihten esinlenerek anlatır. Osmanlı Devleti, savaştan uzaklaşıp daha çok eğlenceye yöneldiği bir dönemdedir. Bu duruma karşı çıkan Yeniçeri ocağı ile padişah karşıtı bazı çeteler örgütlenmeye başlar.

FİLİNTA

Bir Osmanlı Polisiyesi olarak yayınlanan bu dizi, Galata Kadısı Gıyasettin Hatemi ile yetiştirdiği yakışıklı ve zeki Galata Amiri Filinta Mustafa arasında geçer. Kendisi gibi öksüz olan Ali ile birlikte zaptiye memuru olan Mustafa’ya kurulan komployu ve Sultan Abdülaziz döneminde yaşanan olayları konu alır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Rakamlara inanamayacaksınız! İşte dünyanın en yüksek noktaları..Rakamlara inanamayacaksınız! İşte dünyanın en yüksek noktaları..
Aylarca yemek yemese de hayatta kalabiliyorlarAylarca yemek yemese de hayatta kalabiliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Her izlendiğinde yeni bir olmayacak hata ortaya çıkıyor
Her izlendiğinde yeni bir olmayacak hata ortaya çıkıyor
Henüz başlamadıysanız şimdi tam zamanı
Henüz başlamadıysanız şimdi tam zamanı
Geri sayım başladı... Muhteşem fragman nefes kesti
Geri sayım başladı... Muhteşem fragman nefes kesti
Sosyal medya coştu: '2021 tam böyle bir şey'
Sosyal medya coştu: '2021 tam böyle bir şey'
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu diziler kraliyet ailelerinin gizli yaşantısını anlatıyor! Aşk, savaş, ihtiras...
Bu diziler kraliyet ailelerinin gizli yaşantısını anlatıyor!
Tempo bir saniye bile düşmüyor! İşte en heyecanlı kaçış temalı diziler...
Tempo bir saniye bile düşmüyor!En heyecanlı kaçış temalı diziler
Adrenalin tavan yapacak! En heyecanlı araba yarışı temalı filmler...
Adrenalin tavan yapacak! En heyecanlı araba yarışı temalı filmler...
Son zamanların en sevilen Güney Kore dizileri! İlk kez izleyeceksiniz...
Son zamanların en sevilen Güney Kore dizileri! İlk kez izleyeceksiniz...
Rakamlara inanamayacaksınız! İşte dünyanın en yüksek noktaları..
Rakamlara inanamayacaksınız! İşte dünyanın en yüksek noktaları..
Yaptıklarıyla kanınızı donduracak tarihin en acımasız liderleri! Kazıklara çakarak...
Yaptıklarıyla kanınızı donduracak tarihin en acımasız liderleri! Kazıklara çakarak...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.