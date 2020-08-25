Osmanlı temalı bu Türk dizileri, yurt dışında izlenme rekoru kırıyor!

1900’lü yıllarda geçen bu dizi, Osmanlı yönetiminde olan Makedonya’da Türk, Makedon, Bulgar ve Arnavutların birlikte yaşadığı Manastır’ın Pürsıçan köyünde geçer. Türk ve Makedon oyuncuların yer aldığı dizide, Balkan Harbi nedeni ile burada yaşayan insanlar arasında sorunlar yaşanmaya başlar. Köyde yaşayan sütçü Ramiz ve ailesi de çevresindeki herkes gibi bu olaylardan etkilenir.

Dizi, muhteşem yüzyılın devamı niteliğindedir ve Hürrem Sultan’dan sonra Osmanlı’nın en güçlü kadınlarından olan Kösem Sultan ve Osmanlı Padişahı I. Ahmed etrafında kurgulanmıştır. Dizi yayınlanmadan önce 50’den fazla ülkeye satılmıştır.

Yayınlandığı dönemde birçok tartışmaya sebep olan bu dizi, Türk halkının tarihe olan ilgisini arttırmakla birlikte o dönemde yayınlanan tarih kitaplarının da satışını arttırmıştır. Dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından olan Hürrem Sultan’ın etrafında kurgulanmıştır. Bol entrika, aşk, nefret ve güç mücadelesi olan dizide Hürrem Sultan’ın kendi aşkı ve çocukları için kalkıştığı taht mücadelesi anlatılır.

Tarihi diziler, tarihi görselleştiren yapıya sahip oldukları için izleyicinin tarihsel dönemle güçlü bir bağ kurmasını sağlar. İşte sizler için hazırladığımız ve yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Osmanlı temalı Türk dizileri .

DİRİLİŞ ERTUĞRUL

Birçok ülkede yayınlanan, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizilerden biridir. Kayı Obası ile birlikte batıya göç eden Ertuğrul Gazi’nin, Osmanlı Devletinin temellerini nasıl attığını konu alır.

VATANIM SENSİN

Vatanım Sensin, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini anlatır. Dizi, İzmir’in işgal altındaki yıllarını ve o yıllarda yapılan fedakârlık ve kahramanlıkları çok güzel bir şekilde ekrana yansıtır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT

Hâlâ yayınlanmakta olan dizi, II. Abdülhamid’in tahta çıktıktan sonra, Osmanlı'nın içinde siyonist ve masonlar; dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupa Devletleri ile verdiği mücadeleyi anlatır.

BİR ZAMANLAR OSMANLI

TRT ekranlarında yayınlanan bu dizi Patrona Halil İsyanı ve öncesinde yaşanan olayları tarihten esinlenerek anlatır. Osmanlı Devleti, savaştan uzaklaşıp daha çok eğlenceye yöneldiği bir dönemdedir. Bu duruma karşı çıkan Yeniçeri ocağı ile padişah karşıtı bazı çeteler örgütlenmeye başlar.

FİLİNTA

Bir Osmanlı Polisiyesi olarak yayınlanan bu dizi, Galata Kadısı Gıyasettin Hatemi ile yetiştirdiği yakışıklı ve zeki Galata Amiri Filinta Mustafa arasında geçer. Kendisi gibi öksüz olan Ali ile birlikte zaptiye memuru olan Mustafa’ya kurulan komployu ve Sultan Abdülaziz döneminde yaşanan olayları konu alır.

