Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en faza oy alan ismi oldu. Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti. Nayib Bukele, ülkede devam eden çete şiddeti ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geleneksel partilerin yıpranmasını fırsat bildi. Bukele’nin 10 Mart’ta yapılacak ikinci turda en yüksek oyu alarak devlet başkanı seçilmesi bekleniyor. Pek çok Bukele taraftarı oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aynı kıyafetlerle sevinç gösterileri düzenlendi.
24 Temmuz 1981 doğumlu Nayib, Olga ve Armando Bukele’nin oğulları. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile Orta Amerika ülkesine göçen Nayib’in kardeşleri ise Yamil ve Karim.
Kaynak: İHA
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