GTA 6 için geri sayım başladı! İki rekor, 212 GB'lık hazırlık ve yeni detaylar

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım başladı. 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek oyun, henüz çıkış yapmadan iki büyük ön sipariş rekoruna imza attı. Sony, GTA 6'nın PlayStation Store tarihinde en fazla ön sipariş verilen oyun olduğunu duyurdu. Microsoft da GTA 6'nın kendi dijital mağazasında aynı rekoru kırdığını açıkladı. Öte yandan ön yükleme süreci başlarken Rockstar Games, oyunun performansı ve konsollarda sunacağı özelliklerle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? TARİH KESİNLEŞTİ

Rockstar Games'in resmî açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek.

Şirketin destek sayfasında, oyunun tüm bölgelerde 19 Kasım günü yerel saatle 00.00'da erişime açılacağı belirtiliyor. Bu nedenle Türkiye'deki oyuncular da oyuna 19 Kasım gece yarısından itibaren erişebilecek.

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için henüz bir çıkış tarihi açıklamadı.

PlayStation'ın Türkiye sayfasına göre oyun, PlayStation 4 konsollarında çalışmayacak.

Microsoft ise Xbox One kullanıcılarının oyunu desteklenen bölgelerde Xbox Cloud Gaming üzerinden oynayabileceğini duyurdu.

GTA 6, PLAYSTATION VE XBOX'TA ÖN SİPARİŞ REKORLARI KIRDI

Sony Interactive Entertainment, 10 Kasım'da PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamada GTA 6'nın PlayStation Store tarihinin en fazla ön sipariş verilen oyunu olduğunu doğruladı.

Sony yöneticisi Tim Turi, oyuna yönelik talebi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi.

Microsoft da 10 Kasım'da Xbox Wire üzerinden yayımladığı açıklamada GTA 6'nın Microsoft Store tarihinde en fazla ön sipariş verilen oyun olduğunu duyurdu.

Bununla birlikte iki şirket de kesin ön sipariş sayılarını açıklamadı.

Oyunun dağıtımcısı Take-Two Interactive, 9 Kasım'da yayımladığı mali sonuçlarda GTA 6'nın ön siparişlerinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmaya devam ettiğini bildirdi.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, şirketin 2027 mali yılı için tarihî bir performans beklediğini ifade etti.

Şirketin aynı açıklamada koruduğu 8 milyar ila 8,2 milyar dolarlık net rezervasyon beklentisi, yalnızca GTA 6'nın satışlarını değil Take-Two'nun genel faaliyetlerini kapsıyor.

GTA 6'NIN ÖN YÜKLEMESİ BAŞLADI: 212 GB ALAN GEREKEBİLİR

Rockstar Games, GTA 6'nın dijital ön yükleme sürecini 10 Kasım'da başlattı.

Şirketin resmî destek sayfasına göre PlayStation 5 kullanıcıları, oyunu 10 Kasım günü kendi bölgelerinin yerel saatiyle 00.00'dan itibaren indirebiliyor.

Xbox Series X/S kullanıcıları için ön yükleme ise 10 Kasım saat 00.00 GMT itibarıyla başladı.

Rockstar Games, ön yükleme için kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerekebileceğini belirtiyor.

Ancak bu rakam, oyunun bütün konsollardaki kesin dosya boyutunun 212 GB olduğu anlamına gelmiyor.

Sony de PlayStation 5 kullanıcılarına ön yükleme öncesinde konsollarında en az 212 GB boş depolama alanı bulundurmalarını öneriyor.

PlayStation 5 kullanıcılarının otomatik indirme işlemini gerçekleştirebilmesi için konsollarında otomatik indirmeleri etkinleştirmesi gerekiyor.

Xbox Series X/S tarafında ise otomatik güncellemelerin etkinleştirilmesi ve konsolun açık ya da uyku modunda bulunması isteniyor.

Ön yüklemenin tamamlanması oyunun hemen oynanabileceği anlamına gelmiyor. Oyun, açıklanan çıkış tarihinde erişime açılacak.

GTA 6'NIN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Sony'nin Türkiye'deki resmî PlayStation sayfasında GTA 6'nın iki farklı dijital sürümü bulunuyor.

12 Kasım 2026 itibarıyla listelenen fiyatlar şöyle:

Sürüm Türkiye fiyatı GTA 6 Standard Edition 3.999 TL GTA 6 Ultimate Edition 4.999 TL

Rockstar Games'in açıklamasına göre Standart Sürüm, temel oyunu içeriyor.

Ultimate Edition ise oyuna ek olarak çeşitli araçlar, silahlar, kıyafetler ve oyun içi içeriklerden oluşan Ultimate Edition yükseltmesini kapsıyor.

Rockstar, bu özel içeriklerden bazılarının Jason ve Lucia'nın hikâyesindeki bölümler ilerledikçe açıldığını belirtiyor.

Şirketin açıklamasına göre 20 Kasım'dan önce gerçekleştirilen uygun dijital satın alımlarda Vintage Vice City Pack de sunuluyor.

PlayStation'ın Türkiye sayfasında ayrıca uygun dijital satın alımlarla bir aylık GTA+ üyeliği verildiği belirtiliyor.

Bu teklifin 31 Mart 2027'ye kadar talep edilmesi gerekiyor. Üyeliğin ücretsiz dönem sonrasında otomatik olarak yenilenebileceği de hatırlatılıyor.

Oyuncular, ücretsiz sürenin ardından ücretlendirilmek istemiyorsa bir sonraki ödeme tarihinden önce aboneliklerini hesap ayarlarından iptal edebilecek.

GTA 6'NIN KUTULU SÜRÜMÜNDE DİSK OLMAYACAK

Rockstar Games'in destek sayfasında yer alan bilgiye göre GTA 6'nın fiziksel sürümünde oyun diski bulunmayacak.

Bunun yerine kutunun içerisinde dijital indirme kodu yer alacak.

Rockstar Games ayrıca Ultimate Edition'ın fiziksel sürümünün bulunmayacağını belirtiyor. Kutulu Standard Edition'ı satın alan oyuncular, daha sonra PlayStation veya Microsoft'un dijital mağazalarından Ultimate Edition yükseltmesini ayrıca satın alabilecek.

Şirket, fiziksel sürümün 12 Kasım 2026'dan itibaren mağazalarda teslim alınabilir veya sevk edilebilir hâle gelmesini beklediğini açıklıyor.

Oyuncular, kodlarına ulaştıktan sonra oyunu önceden indirebilecek.

Rockstar ayrıca kodların kullanılmasında bölgesel koşullar bulunabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle PlayStation kullanıcılarının satın aldıkları kodun hesaplarının bölgesiyle uyumlu olması gerekiyor.

Rockstar'ın açıklamasına göre Xbox için satın alınan dijital oyun kodlarında ise bölge kilidi bulunmuyor.

GTA 6'NIN YENİ FRAGMANI YAYIMLANDI

Rockstar Games, 10 Kasım'da "Grand Theft Auto VI: Pre-Load Now" adlı yeni bir tanıtım videosu yayımladı.

Yaklaşık 30 saniye uzunluğundaki video, oyunun ön yükleme sürecinin başladığını duyuruyor.

Rockstar'ın açıklamasına göre videoda Tove Lo'nun "Blood in Your Eyes" adlı şarkısı kullanılıyor.

Şirket, parçanın Grand Theft Auto VI: The Album'de de yer aldığını belirtiyor.

Oyunun daha kapsamlı çıkış fragmanı ise 15 Ekim 2026'da yayımlanmıştı.

Rockstar Games'in resmî sitesinde 27 Ağustos 2026 tarihli "An Extended Look" videosu da bulunuyor. Şirket, bu videodaki görüntülerin tamamının PlayStation 5'teki oyun içi görüntülerden kaydedildiğini açıklıyor.

GTA 6'NIN HİKÂYESİNDE JASON VE LUCIA OLACAK

Rockstar Games'in resmî tanıtımına göre GTA 6'nın hikâyesi, Jason Duval ve Lucia Caminos adlı iki ana karakterin etrafında şekilleniyor.

Şirket, ikilinin ters giden bir işin ardından Leonida eyaletine yayılan bir suç komplosunun içine sürüklendiğini anlatıyor.

Rockstar'ın karakter tanıtımına göre Jason, geçmişte orduda görev yapmış ve daha sonra Leonida Keys bölgesinde uyuşturucu kaçakçılarıyla çalışmaya başlamış bir karakter.

Lucia'nın resmî geçmişinde ise ailesi için mücadele ederken Leonida Cezaevi'ne girmesi ve ardından serbest bırakılması anlatılıyor.

Oyunun geçtiği Leonida eyaletinde Vice City de bulunuyor.

Rockstar Games, Vice City'nin yanı sıra Leonida Keys, Port Gellhorn ve Grassrivers gibi farklı bölgeleri de resmî tanıtımında gösteriyor.

Şirket, 5 Kasım'da yayımladığı yeni ekran görüntüsü galerisinde Vice City ve çevresinden yeni görüntüler paylaştı.

GTA 6 KAÇ FPS OLACAK? PS5 PRO'DA HANGİ ÖZELLİKLER BULUNACAK?

Rockstar Games, 10 Kasım'daki teknik açıklamasında GTA 6 için 30 FPS performans hedeflendiğini bildirdi.

Şirket, oyunun mevcut nesil konsolların donanımından yararlanmak amacıyla geliştirildiğini belirtti.

PlayStation 5 Pro'da PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi sayesinde daha yüksek görüntü netliği sunulacağı açıklandı.

Rockstar'ın açıklamasına göre ışın izlemeli gölgeler de PlayStation 5 Pro'ya özel olacak.

PlayStation 5 sürümünde ise DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik özelliklerinden yararlanılacak.

Sony, oyunun Tempest 3D Audio teknolojisini de desteklediğini açıkladı.

Ancak Rockstar'ın paylaştığı bilgiler, bütün konsollar için ayrı ayrı çözünürlük ve FPS değerleri içeren kapsamlı bir performans tablosu niteliğinde değil.

GTA 6, XBOX ONE'DA OYNANABİLECEK Mİ?

Microsoft'un 10 Kasım'daki açıklamasına göre GTA 6, Xbox One konsollarında Xbox Cloud Gaming aracılığıyla oynanabilecek.

Şirket, bulut üzerinden oynatılan sürümün Xbox Series S grafik ayarlarını kullanacağını belirtiyor.

Microsoft ayrıca bulut oyun hizmetinin erişilebilirliğinin ülkeye, cihaza ve hesap koşullarına göre değişebileceğini bildiriyor.

GTA 6'nın bulut üzerinden oynanabilmesi için oyunun ayrıca satın alınması gerekiyor.

GTA 6'NIN ÇOK OYUNCULU MODU OLACAK MI?

Rockstar Games, GTA 6'yı resmî ön sipariş duyurusunda tek oyunculu bir deneyim olarak tanımlıyor.

PlayStation'ın Türkiye ürün sayfasında da oyun bir oyunculu olarak listeleniyor.

GTA 6 için ayrı bir çevrim içi çok oyunculu modun ne zaman kullanıma açılacağına ilişkin doğrulanmış bir tarih bulunmuyor.

Bu nedenle GTA Online benzeri bir modun çıkış gününde sunulacağını kesin bilgi olarak aktarmak mümkün değil.