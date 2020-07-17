Osmanlıspor’da koronavirüs şoku!

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek olan Osmanlıspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Bugün yapılan testin sonucunda Başkent ekibinde 1 çalışanda Covid-19 tespit edildi.
Kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
“17 Temmuz Cuma günü, Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda 1 çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulanmaya başlamıştır.”
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