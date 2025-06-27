ÖSYM açıkladı: 2 ayrı e-YDS sınavı olacak! e-YDS sınavı ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; e-YDS/7 Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da, 20 e-sınav salonunda Almanca ve Fransızca olarak uygulanacak.

SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ NE ZAMAN?

Sınav, 28 Haziran Cumartesi saat 13.45'te başlayacak. e-YDS/8 ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da, 25 e-sınav salonunda Arapça ve Rusça olarak uygulanacak.

Sınav 29 Haziran Pazar saat 13.45’te başlayacak. Sınavlarda adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

HAFTA SONU İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Hafta sonu düzenlenecek e-sınavlarda ek süre uygulaması olmayacak. Sınav günleri kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

3 BİN 952 ADAY BAŞVURDU

Uygulanacak sınavlar ile ilgili açıklama yapan Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınavlara 3 bin 952 aday başvurdu. Hafta sonu uygulanacak sınavlarda emniyet personeli dahil 402 kişi görev yapacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik sınavlar ÖSYM'nin dijitalleşme ve farklı dillerdeki sınav uygulamaları konusunda yetkinliğini ortaya koymaktadır. Farklı dillerdeki sınav uygulamaları hem aday çeşitliliğine katkı sağlamakta hem de ÖSYM'nin teknik kapasitesini yansıtmaktadır. Hafta sonu sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır