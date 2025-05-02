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ÖSYM açıkladı: 5 bin 267 adayın başvuru yaptığı, e-YDS hafta sonu 4 ilde düzenlenecek...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/6) yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleştirileceğini duyurdu. İngilizce olarak uygulanacak sınav, 46 e-Sınav salonunda yapılacak. ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

ÖSYM açıkladı: 5 bin 267 adayın başvuru yaptığı, e-YDS hafta sonu 4 ilde düzenlenecek...

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/6) yarın 4 ilde düzenleneceğini duyurdu.

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ÖSYM'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; e-YDS 2025/6, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak.

Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 80 sorudan oluşan test uygulanacak.

Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY'UN AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınava 5 bin 267 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 319 kişi görev yapacak. Yıl içerisinde düzenli olarak yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavları, dil yeterliliğini ölçen önemli sınav uygulamaları olmayı sürdürüyor. Cumartesi düzenlenecek sınavla bu yıl dördüncü kez İngilizce olarak e-YDS gerçekleştirmiş olacağız. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

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İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK MI?

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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