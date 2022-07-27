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ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ÖSYM AİS ekranı!

27.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM AİS giriş ekranı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü üniversite tercih sürecinin başlamasının ardından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Tercih işleminde bulunacak çok sayıda öğrenci "ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı ve YKS üniversite tercihleri için ÖSYM AİS giriş ekranı...

ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ÖSYM AİS ekranı!

ÖSYM AİS giriş ekranı, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmayı devam ediyor. Peki ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? YKS üniversite tercihleri için ÖSYM AİS giriş ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM AİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS, yani ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranından çok sayıda işlem yapılabiliyor.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınavına giren adaylar puanları doğrultusunda 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranından üniversite tercihinde bulunabilecekler.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabiliyor.

İşte ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek işlemler:

ÖSYM adaylarına herhangi bir sınav merkezine gitmeden birçok işlemin elektronik ortamda yapılması imkanı sunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden; iletişim bilgisi, adres bilgisi, sınav giriş yerleri ve girilmek istenen sınavlara ilişkin başvurular gibi çok sayıda işlem yapılabilmektedir.

Adaylar, 'Sınav giriş belgesi' çıktı alma işlemini sınava 7 ila 15 gün kala bu ekrandan alabiliyor.

ÖSYM AİS ekranından sınavlarda sorulan soruların yer aldığı soru kitapçığı ile girilen sınavda verilen cevapların bulunduğu cevap kağıdı da görülebiliyor. Her sınav sonrasında kurum bu bilgileri adaylara sadece ÖSYM AİS üzerinden sunuyor.

YKS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

YKS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

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