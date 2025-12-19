ÖSYM bu hafta sonu 3 sınav yapacak! e-YDS, YDUS ve Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bu hafta sonu üç ayrı sınavı aynı anda gerçekleştirecek. Cumartesi ve pazar günleri yapılacak sınavlarda toplam 8 bin 448 görevli yer alacak.

HAFTA SONU ÜÇ SINAV GERÇEKLEŞECEK

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı Sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2’nci Dönem) hafta sonu uygulanacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI 4 OTURUM

Adalet Bakanlığı Sınavları, 8 il ve 10 sınav merkezinde dört oturum halinde yapılacak.

1. oturum: (Genel Yetenek–Genel Kültür ve Ortak Alan Bilgisi): 20 Aralık Cumartesi saat 10.15’te başlayacak.

2. oturum: (Adli Yargı Testi): 20 Aralık Cumartesi 14.45’te uygulanacak.

3. oturum: (Adli Yargı-Avukat Testi): 21 Aralık Pazar 10.15’te yapılacak.

4. oturum (İdari Yargı Testi): 21 Aralık Pazar 14.45’te başlayacak.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylara 2., 3. ve 4. oturumlarda 20 dakika ilave süre verilecek.

E-YDS 4 İLDE ELEKTRONİK ORTAMDA

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.45’te başlayacak. Sınavda 80 soru yer alacak ve süre 180 dakika olacak.

YDUS ANKARA’DA YAPILACAK

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), 21 Aralık Pazar günü Ankara’da uygulanacak. Çoktan seçmeli alanlarda 60 soru için 80 dakika, yazılı (açık uçlu) alanlarda ise 60 dakika cevaplama süresi verilecek.

SONUÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

e-YDS sonuçları: 20 Aralık

Adalet Bakanlığı Sınavları sonuçları: 21 Ocak

YDUS 2’nci Dönem sonuçları: 29 Ocak

ÖSYM BAŞKANI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavlara on binlerce adayın başvurduğunu belirterek, “Adalet Bakanlığı Sınavlarının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testine 4 bin 667, İdari Yargı Testi'ne 7 bin 474 aday başvuru yaptı. 2025’in son Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 266, YDUS 2'nci Dönem’e 4 bin 522 aday başvurdu. e-YDS için Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Merkezlerinde bulunan 47 sınav salonu kullanılacak. Kağıt tabanlı olarak yürütülecek sınavlar için toplam 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak. Sınavlara toplam 139 engelli aday katılacak. Hem elektronik hem fiziki sınav binalarında engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 778 aday bu haktan yararlandı.”