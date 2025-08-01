EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

ÖSYM duyurdu: 2025-YKS tercih ekranı erişime açıldı ve süreç başladı! Üniversite tercih kılavuzu 2025: ÖSYM YKS giriş ekranı 2025...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci bugün itibarıyla başladı. Adaylar tercihlerini 13 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Bu yıl devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda yaşanan düşüşler ve hukuk fakültelerine olan yoğun ilgi dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

ÖSYM duyurdu: 2025-YKS tercih ekranı erişime açıldı ve süreç başladı! Üniversite tercih kılavuzu 2025: ÖSYM YKS giriş ekranı 2025...
Sedef Karatay

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 YKS tercih dönemi resmen başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi de üniversite hayallerini gerçekleştirmek için tercih yapmaya hazırlanıyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden 13 Ağustos 2025 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM, adaylara yardımcı olmak amacıyla 30 Temmuz'da 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımlamıştı. Uzmanlar, adayların bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmalarının önemini vurguluyor. Kılavuzda, üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gibi önemli bilgiler yer alıyor.

ÖSYM duyurdu: 2025-YKS tercih ekranı erişime açıldı ve süreç başladı! Üniversite tercih kılavuzu 2025: ÖSYM YKS giriş ekranı 2025... 1

YKS TERCİH EKRANI

Bu yıl, özellikle devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda yaşanan düşüşler dikkat çekiyor. Bu durum, adayların daha dikkatli ve stratejik tercihler yapmasını gerektiriyor. Kontenjanlardaki azalma, özellikle popüler bölümlere yerleşmeyi zorlaştırabilir. Adayların, başarı sıralamalarını ve kendi puanlarını dikkate alarak, hem istedikleri bölümleri hem de alternatif seçenekleri değerlendirmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPACAK ADAYLARA TAVSİYELER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, "Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

ÖSYM duyurdu: 2025-YKS tercih ekranı erişime açıldı ve süreç başladı! Üniversite tercih kılavuzu 2025: ÖSYM YKS giriş ekranı 2025... 2

HUKUK FAKÜLTELERİNE YOĞUN TALEP

Bu yıl hukuk fakültelerine olan talep rekor seviyede. Hukuk fakültelerinin kontenjanları da sınırlı olduğu için, bu bölümleri hedefleyen adayların yüksek puanlar alması gerekiyor. Hukuk fakültelerinin yanı sıra, mühendislik, tıp ve işletme gibi bölümler de her zaman olduğu gibi yine popülerliğini koruyor.

Adaylar, tercih yaparken sadece kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini değil, aynı zamanda gelecekteki iş imkanlarını da göz önünde bulundurmalı. Özellikle yapay zeka, yazılım ve veri analizi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nedenle, adayların bu alanlardaki bölümleri de değerlendirmesi faydalı olabilir.

ÖSYM duyurdu: 2025-YKS tercih ekranı erişime açıldı ve süreç başladı! Üniversite tercih kılavuzu 2025: ÖSYM YKS giriş ekranı 2025... 3

TERCİH SIRALAMASININ ÖNEMİ

Tercih süreci boyunca adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, tercih sıralaması. Adaylar, en çok istedikleri bölümü en üste yazmalı ve daha sonra diğer seçenekleri sıralamalı. Ancak, sıralama yaparken sadece istekleri değil, aynı zamanda başarı sıralamalarını da dikkate almalı. Yüksek sıralamalara sahip bölümleri üste yazmak, yerleşme şansını artırabilir.

ÖSYM duyurdu: 2025-YKS tercih ekranı erişime açıldı ve süreç başladı! Üniversite tercih kılavuzu 2025: ÖSYM YKS giriş ekranı 2025... 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversite tercihlerini yaparken dikkat!Üniversite tercihlerini yaparken dikkat!
Beden eğitimi öğretmenliğine atama...Beden eğitimi öğretmenliğine atama...

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM üniversite tercihleri yks tercih YKS tercihleri nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

Üniversite tercihlerini yaparken dikkat!

Üniversite tercihlerini yaparken dikkat!

ÖSYM YKS giriş ekranı 2025

ÖSYM YKS giriş ekranı 2025

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.