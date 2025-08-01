ÖSYM duyurdu: 2025-YKS tercih ekranı erişime açıldı ve süreç başladı! Üniversite tercih kılavuzu 2025: ÖSYM YKS giriş ekranı 2025...

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 YKS tercih dönemi resmen başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi de üniversite hayallerini gerçekleştirmek için tercih yapmaya hazırlanıyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden 13 Ağustos 2025 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM, adaylara yardımcı olmak amacıyla 30 Temmuz'da 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımlamıştı. Uzmanlar, adayların bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmalarının önemini vurguluyor. Kılavuzda, üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gibi önemli bilgiler yer alıyor.

YKS TERCİH EKRANI

Bu yıl, özellikle devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda yaşanan düşüşler dikkat çekiyor. Bu durum, adayların daha dikkatli ve stratejik tercihler yapmasını gerektiriyor. Kontenjanlardaki azalma, özellikle popüler bölümlere yerleşmeyi zorlaştırabilir. Adayların, başarı sıralamalarını ve kendi puanlarını dikkate alarak, hem istedikleri bölümleri hem de alternatif seçenekleri değerlendirmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPACAK ADAYLARA TAVSİYELER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, "Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

HUKUK FAKÜLTELERİNE YOĞUN TALEP

Bu yıl hukuk fakültelerine olan talep rekor seviyede. Hukuk fakültelerinin kontenjanları da sınırlı olduğu için, bu bölümleri hedefleyen adayların yüksek puanlar alması gerekiyor. Hukuk fakültelerinin yanı sıra, mühendislik, tıp ve işletme gibi bölümler de her zaman olduğu gibi yine popülerliğini koruyor.

Adaylar, tercih yaparken sadece kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini değil, aynı zamanda gelecekteki iş imkanlarını da göz önünde bulundurmalı. Özellikle yapay zeka, yazılım ve veri analizi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nedenle, adayların bu alanlardaki bölümleri de değerlendirmesi faydalı olabilir.

TERCİH SIRALAMASININ ÖNEMİ

Tercih süreci boyunca adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, tercih sıralaması. Adaylar, en çok istedikleri bölümü en üste yazmalı ve daha sonra diğer seçenekleri sıralamalı. Ancak, sıralama yaparken sadece istekleri değil, aynı zamanda başarı sıralamalarını da dikkate almalı. Yüksek sıralamalara sahip bölümleri üste yazmak, yerleşme şansını artırabilir.