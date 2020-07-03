ÖSYM'nin Mabel Matiz sorusu kararından sonra ünlü şarkıcıdan açıklama! Mabel Matiz: Bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz ise Twitter hesabından açıklama yaptı. Müziği yapmaya ve hikayeler anlatmaya devam edeceğini belirten Matiz açıklamasında şunları ifade etti:

Aygün, “2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz ’e ilişkin bir soru sorulmuştu. Söz konusu soru, bazı vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılaşırken konuya dair ÖSYM'den açıklama geldi. Yeni Akit’e konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün soruya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

"Selam : ) Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim : ) Bi’ yoklama da burdan geldi.

Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim.

Bir başka sınavda görüşmek üzere"

MABEL MATİZ SORUSU NEYDİ?

“‘Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?”

FIRTINADAYIM ŞARKI SÖZLERİ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam

Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma

Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil