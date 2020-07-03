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ÖSYM'nin Mabel Matiz sorusu kararından sonra ünlü şarkıcıdan açıklama! Mabel Matiz: Bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 23:05 | Son Güncelleme

YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusu gündem olmuştu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna ilişkin inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından ünlü şarkıcıdan ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mabel Matiz, "Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. " dedi.

ÖSYM'nin Mabel Matiz sorusu kararından sonra ünlü şarkıcıdan açıklama! Mabel Matiz: Bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz’e ilişkin bir soru sorulmuştu. Söz konusu soru, bazı vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılaşırken konuya dair ÖSYM'den açıklama geldi. Yeni Akit’e konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün soruya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aygün, “2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.

MABEL MATİZ: HAYRETLE İZLİYORUM

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz ise Twitter hesabından açıklama yaptı. Müziği yapmaya ve hikayeler anlatmaya devam edeceğini belirten Matiz açıklamasında şunları ifade etti:

"Selam : ) Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim : ) Bi’ yoklama da burdan geldi.

Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim.
Bir başka sınavda görüşmek üzere"

mabell

MABEL MATİZ SORUSU NEYDİ?

“‘Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?”

Mabel Matiz sorusu TYT'ye damga vurduMabel Matiz sorusu TYT'ye damga vurdu

FIRTINADAYIM ŞARKI SÖZLERİ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam
Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma
Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli

Bu kan artık tükenmeli
Ayrılık tükenmeli
Bu savaş tükenmeli
En başa dönülmeli


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