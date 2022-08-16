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ÖSYM şifresi nasıl alınır? 2022 ÖSYM şifre alma ekranı! ÖSYM şifresi nereden alınır?

16.08.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının belli olmasının sonrasında öğrenciler yerleştikleri üniversiteyi öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Gelişme sonrası en çok yapılan sorgulamalardan biri de "ÖSYM şifresi nasıl alınır?" sorusu oldu. Peki ÖSYM şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifresi nereden alınır? İşte yanıtı...

ÖSYM şifresi nasıl alınır? 2022 ÖSYM şifre alma ekranı! ÖSYM şifresi nereden alınır?

Öğrenci ve adaylar ÖSYM şifre alma ekranını sorguluyor. YKS sonuçlarının ilanı sonrası günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında bulunan ÖSYM şifre alma ekranını sizler için derledik. Peki ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

2022 YKS tercih sonuçları önceki gün açıklandı. ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmamış olan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden alabilmekte. Ayrıca adaylar e-Devlet şifreleri vasıtasıyla kolaylıkla sisteme giriş yapabiliyor. Sisteme giriş için Aday İşlemleri Sistemi sayfasında sağ üst köşede bulunan e-Devlet giriş butonuna tıklayarak erişim sağlanabilmekte.

ÖSYM AİS ADAY ŞİFRESİ NASIL GÜNCELLENİR?

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek isteyen öğrenciler konuyu araştırıyor. Şifreyi değiştirmek için ÖSYM Aday Işlemleri sayfası üzerinden T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilmelidir. Sonrasında şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilmelidir. Bütün bilgiler tam olarak doldurulmalı ve sonrasında şifre yenilenmiş olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM şifre
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