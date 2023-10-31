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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS tarihleri

31.10.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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ÖSYM sınav takvimi 2024 önümüzdeki sene YKS, KPSS, ALES YDS, ve DGS gibi sınavlara girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak? 2024 YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS tarihleri

ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her sene güncellenmektedir. ÖSYM sınav takvimi 2024 ile birlikte YKS, KPSS, ALES, YDS ve DGS tarihleri belli olacak. İşte detaylar...

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her yıl güncelleniyor. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

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2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

2024 yılında yapılacak olan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.

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