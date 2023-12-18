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    4. 'Otel' açıklamasıyla olay yaratan İstanbul Üniversitesi Rektörü'ne 'Fatih' göndermesi! Candaş Tolga Işık açtı ağzını yumdu gözünü: "Gel de delirme! Odunla kovalar bunları"

    'Otel' açıklamasıyla olay yaratan İstanbul Üniversitesi Rektörü'ne 'Fatih' göndermesi! Candaş Tolga Işık açtı ağzını yumdu gözünü: "Gel de delirme! Odunla kovalar bunları"

    18.12.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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    Ailesiyle birlikte Konya'da tatil yapmak için gittikleri otelde oda bulamayan İstanbul Üniversitesi rektörü Osman Bülent Zülfikar, tepkisini üniversitenin resmi hesabından açıklama yaparak gösterince olanlar oldu. Resmi siteye giren öğrenciler bu açıklamayı görünce şaşırıp kalırken, sosyal medyada gündem oldu. Yaşananlara en sert tepki ise gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık "Fatih mezarından çıksa odunla kovalar bunları" ifadelerini kullandı.

    'Otel' açıklamasıyla olay yaratan İstanbul Üniversitesi Rektörü'ne 'Fatih' göndermesi! Candaş Tolga Işık açtı ağzını yumdu gözünü: "Gel de delirme! Odunla kovalar bunları"

    İstanbul Üniversitesi rektörü Osman Bülent Zülfikar, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Konya'ya gitti. Rezervasyon yapılan otelde ailesiyle birlikte birtakım sorunlar yaşayan rektör Zülfikar, şahsi meseleyi üniversitenin kurumsal sitesine taşıdı.

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    ÜNİVERSİTENİN RESMİ SİTESİNDEN PAYLAŞILDI

    Otelin yaptığı açıklamadan tatmin olmayan rektör, saatlerce bekletildiklerini ve kuru bir özürle geçiştirildiklerini üniversitenin resmi sitesinde paylaştı.

    İstanbul Üniversitesi’nin “duyurular” sayfasında yayınlanan “Konya Dedeman Otel Hakkında Basın Açıklaması” başlığıyla yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı:

    “‘Geleneksel Dedeman Misafirperverliği’ sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde ‘geçici oda’ verilebilmiştir.

    istanbul-universitesinin-yeni-rektorunun-unutulan-raporu-siyaset-devreye-girdi-ceza-almadan-kurtuldu

    Bu durumu ‘Konya’nın en yoğun günü’ açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

    Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz…”

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    ÖĞRENCİLER ŞAŞTI KALDI, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Resmi siteye giren öğrenciler bu açıklamayı görünce şaşırıp kalırken, söz konusu olay sosyal medyaya gündem yarattı.

    SERT TEPKİ: "GEL DE DELİRME! FATİH MEZARINDAN ÇIKSA ODUNLA KOVALAR BUNLARI"

    Yaşananlara en sert tepki ise gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık "Fatih mezarından çıksa odunla kovalar bunları" ifadelerini kullandı.

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    Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

    "Sorsan Osmanlı filan diye mangalda kül bırakmazlar. Darülfünun'un başına koydukları adam ülkenin en köklü okulunu müşteri hizmetleri temsilciliği gibi kullanıyor. Fatih mezarından çıksa odunla kovalar bunları... Sınıf başkanı olamayacak tipler rektör oluyor gel de delirme."

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    Rektör İstanbul Üniversitesi otel
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