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Otel inşaatından tarih fışkırdı: 30 bin eser bulundu!

basak.deniz basak.deniz
SEYAHAT  | 05.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden olan Antakya’da, bir otel için yapılan inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan eserler müzeye dönüşüyor.

Otel inşaatından tarih fışkırdı: 30 bin eser bulundu!

Medeniyetler şehri Antakya'da, 2009 yılında inşaatına başlanan The Museum Hotel Antakya'nın yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları tamamlandı. 17 bin metrekarelik alana sahip olan otelin inşaat çalışmaları sırasında tamamı Türk arkeolog, restoratör mimarlardan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik dönemden başlayarak İslami döneme kadar birbirini izleyen 5 kültür katmanı ve günümüze kadar gelen 13 farklı medeniyete ait esere ulaşıldı. Gerçekleşen kazılarla birlikte bir 'zaman tüneli'ne dönüşen inşaat alanında bulunan eserler, müze haline getirildi. Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi adını alan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.

Bulunan eserler arasında, 1050 metrekareden oluşan dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin bulunduğu arkeolojik parkur ile birlikte aralarında Eros heykelciği ile sikkeler, metal objeler, mimari parçalar ve pişmiş toprak eserlerinde olduğu 30 bine yakın arkeolojik eser ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışmalarda çeşitli üniversitelerden alanlarında uzman akademisyenlerden oluşturulan bir bilim heyeti de görev aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy müzedeki eserleri inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay'a yaptığı ziyaret sırasında Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'ndeki eserleri inceledi. Eserler ve proje hakkında detaylı bilgi alan bakan Ersoy, Mayıs ayında müze ve oteli tekrar ziyaret edeceğini ve açılışa katılacağını söyledi. Yapılan bilgilendirmede; otel inşaatı sırasında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri korumak amacıyla otel planında uygulanan değişikliklerle tamamen eserlere uygun olarak yeni bir müze-otel binası tasarlandı. Tasarlanan otelin temelleri kazı alanına zarar vermemesi için elle açılan 66 kuyuya yerleştirilen kolonlar üzerinde yükseldi.

Yüzde 90'ı çelik konstrüksiyon olarak dizayn edilen projede yaklaşık 20 bin ton yapısal çelik ve 5 bin ton inşaat demiri kullanıldı. Bu miktar, Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde kullanılan miktardan 4 kat daha fazla.


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Anahtar Kelimeler:
Antakya Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

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