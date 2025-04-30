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Otelde dehşeti yaşadı! Odanın içindeki tuhaf bir koku fark etti, bulmaya çalışınca neye uğradığını şaşırdı

Tek başına seyahat eden bir kadın Tokyo'dayken kaldığı otelde kabusu yaşadı. Odadan tuhaf bir koku geldiğini fark eden kadın, kokunun izini sürerken karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Otelde dehşeti yaşadı! Odanın içindeki tuhaf bir koku fark etti, bulmaya çalışınca neye uğradığını şaşırdı
Jale Uslu

Japonya’nın başkenti Tokyo’ya iş için giden Natalisi Taksisi, kaldığı otel odasından gelen kötü bir koku üzerine araştırma yapmaya başladı.

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Günün yorgunluğunu atmak için gittiği gezinin ardından saat 19.30 sıralarında odasına dönen kadın, ilk başta duyduğu garip kokunun kendi saçından veya çarşaflardan geldiğini düşündü. Natalisi Taksisi, kokunun sebebini bulmaya çalışırken yatağının altına baktığında bir adamla göz göze geldi. Dehşete düşen genç kadın, adamın yatağın altından çıkıp kendisine baktığını görünce çığlık atmaya başladığını kaçtığını söyledi.

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Korku dolu anlar yaşayan kadın, "İlk başta saçımdan ya da yatak çarşaflarından geldiğini düşündüm ama sonra yatağın altından geldiğini anladım.Eğilip kontrol ettiğimde bana bakan bir çift göz gördüm. Yatağımın altında bir adam gördüm, çığlık atmaya başladım ve ayağa fırladım. Adam yatağın altından çıktı ve üç saniye boyunca bana baktı." dedi.

Hemen otel personeline haber veren kadın yardım istedi ve otel personeli ise polisi aradı. NeedToKnow'un haberine göre yetkililer yatağın altında bir powerbank ve bir USB kablosu buldu. Talihsiz kadın,otelin kendisine, binada güvenlik kamerası bulunmadığı için polisin şüpheliyi bulmakta zorlanacağını bildirdiğini belirtti.

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PARA İADESİ İSTEDİ OTEL KABUL ETMEDİ

Aynı gece başka bir otele geçti ve mevcut konaklaması için ödediği paranın tamamının iade edilmesini talep etti. Ancak üç gece için ödediği 449 sterlinlik konaklamanın karşılığını alamadı.

"Otele 'Nasıl oldu?' diye sorup durdum, bana hiçbir cevap veremediler. Polisin saldırganı bulamayacağını baştan söylediler çünkü kameraları yoktu. Uyuyamıyordum ve sürekli gergindim, odamın her köşesini kontrol ediyordum' dedi

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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