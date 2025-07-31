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Otelde facia! Yaşlı adam duşa kabinde feci şekilde hayatını kaybetti!

İskoçya'nın Perthshire kentindeki bir otelde konaklayan 75 yaşındaki Wallace Hunter, otelin banyosunda hayatını kaybetti. Küvetin kapısının sıkışması sonucu içeride mahsur kalan adam musluk ayarlarının bozuk olması nedeniyle yandı.

Otelde facia! Yaşlı adam duşa kabinde feci şekilde hayatını kaybetti!

İskoçya'nın Perthshire kentindeki bir otelde 75 yaşındaki Wallace Hunter, duş almak için girdiği banyoda sıkıştı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları, otel yetkililerini harekete geçirdi.

Otelde facia! Yaşlı adam duşa kabinde feci şekilde hayatını kaybetti! 1

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞMUŞ

Yetkililer, kapıyı kırarak açmaya çalıştı. Küvetin sürgülü kapısı uzun uğraşlar sonucu açılırken, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Duş esnasında kullandığı sıcak su nedeniyle Hunter’ın vücudunun yüzde seksen üçünde üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Otelde facia! Yaşlı adam duşa kabinde feci şekilde hayatını kaybetti! 2

Kullanılan musluk bataryalarının 30 yıldan eski olduğu ve musluklardan olması gerekenden çok daha yüksek dereceli sıcak su aktığı iddia edildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
otel
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