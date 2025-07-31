Otelde facia! Yaşlı adam duşa kabinde feci şekilde hayatını kaybetti!

İskoçya'nın Perthshire kentindeki bir otelde 75 yaşındaki Wallace Hunter, duş almak için girdiği banyoda sıkıştı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları, otel yetkililerini harekete geçirdi.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞMUŞ

Yetkililer, kapıyı kırarak açmaya çalıştı. Küvetin sürgülü kapısı uzun uğraşlar sonucu açılırken, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Duş esnasında kullandığı sıcak su nedeniyle Hunter’ın vücudunun yüzde seksen üçünde üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Kullanılan musluk bataryalarının 30 yıldan eski olduğu ve musluklardan olması gerekenden çok daha yüksek dereceli sıcak su aktığı iddia edildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.