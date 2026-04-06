Otelin tavanı çöktü! Bayram günü kabusa döndü: Yaralılar var

İspanya’nın turistik kenti Benidorm’da Paskalya günü korku dolu anlar yaşandı. Poseidón Palace adlı otelde restoran bölümünün tavanı çöktü, en az 7 kişi yaralandı.

YEMEK SIRASINDA FACİA

Olay, otelde konaklayan yaklaşık 60 kişinin yemek yediği sırada meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, tavanın bir bölümü aniden çökerken alçıpan parçaları ve klima kanalları misafirlerin üzerine düştü. Panik dolu anlarda otel restoranı adeta savaş alanına döndü.

Yetkililer, yaralılar arasında 8 yaşında bir çocuk ile 78 yaşında bir kişinin de bulunduğunu açıkladı. İki yaralının hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşları 33 ile 80 arasında değişen 5 kişinin daha hastaneye kaldırıldığı, yaralılardan birinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kaosun yaşandığı otelde misafirler hızla tahliye edildi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Üç yıldızlı otelde meydana gelen çökmenin nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığına dikkat çekildi.