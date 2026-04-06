Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Otelin tavanı çöktü! Bayram günü kabusa döndü: Yaralılar var

Paskalya günü Benidorm’daki Poseidón Palace otelinde tavan çöktü. O sırada restoranda bulunan onlarca kişi panik yaşadı. Olayda en az 7 kişi yaralandı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İspanya’nın turistik kenti Benidorm’da Paskalya günü korku dolu anlar yaşandı. Poseidón Palace adlı otelde restoran bölümünün tavanı çöktü, en az 7 kişi yaralandı.

YEMEK SIRASINDA FACİA

Olay, otelde konaklayan yaklaşık 60 kişinin yemek yediği sırada meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, tavanın bir bölümü aniden çökerken alçıpan parçaları ve klima kanalları misafirlerin üzerine düştü. Panik dolu anlarda otel restoranı adeta savaş alanına döndü.

Yetkililer, yaralılar arasında 8 yaşında bir çocuk ile 78 yaşında bir kişinin de bulunduğunu açıkladı. İki yaralının hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşları 33 ile 80 arasında değişen 5 kişinin daha hastaneye kaldırıldığı, yaralılardan birinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kaosun yaşandığı otelde misafirler hızla tahliye edildi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Üç yıldızlı otelde meydana gelen çökmenin nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığına dikkat çekildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dişçileri sahte çıktı! "Memnunduk ama doktor değilmiş"Dişçileri sahte çıktı! "Memnunduk ama doktor değilmiş"
Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!

Anahtar Kelimeler:
otel Paskalya tavan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.