Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yayla sezonu öncesi yoğun talep: 10 ile 30 TL arasında satılıyor!

Adana'nın Kozan ilçesinde yayla sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sebze ve meyve fidesi hazırlıkları başladı. İlçede, ata tohumlarından üretilen ve tanesi 10 ile 30 TL arasında satılan domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri yoğun ilgi görüyor.

Yayla sezonu öncesi yoğun talep: 10 ile 30 TL arasında satılıyor!

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya çıkacak vatandaşların yaz boyunca kendi bahçelerinde tüketmek üzere ekecekleri sebzeler için hazırlanan fideler, Kozan ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda satışa sunuldu.

10 İLE 30 TL ARASINDA ALICI BULUYOR

Özellikle kadınların kış aylarında ata tohumlarını toprakla buluşturarak yetiştirdiği fideler, doğal ve yerli ürün tüketmek isteyen vatandaşlardan talep görüyor.

İlçenin farklı noktalarında satışa çıkarılan fideler 10 ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Yayla sezonu öncesi yoğun talep: 10 ile 30 TL arasında satılıyor! 1

"YAYLADA BAHÇEDE KENDİMİZ EKİP TOPLUYORUZ"

Fide almaya gelen vatandaşlardan Emin Özübek, bu yıl yağışlar nedeniyle yayla sezonunun geç başladığını belirterek, "Biber, patlıcan ve domates fidelerini evimizin önündeki araziye ekmek için aldık.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İlaçsız olduğu için daha lezzetli oluyor. Yaylada bahçede kendimiz ekip topluyoruz" dedi.

Fide üreticisi Aynur Ayaz ise ocak ayında seralarda ata tohumlarını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Genellikle ata tohumu fidelerimiz var. Vatandaşlar yaylaya götürüp ekiyor. İnsanlar kendi ürettiklerini tüketmeyi seviyor.

Yayla sezonu öncesi yoğun talep: 10 ile 30 TL arasında satılıyor! 2

"SEZON GEÇ BAŞLADI, TALEP YOĞUN"

Bu yıl yağışlardan dolayı sezon geç başladı. Sağlıklı ve organik ürün istiyorlar. En çok domates, biber ve patlıcan fidelerinde ata tohumu tercih ediliyor. Salatalıkta ise verimli olduğu için hibrit fideler isteniyor. Talep yoğun" diye konuştu.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8. Etnospor Kültür Festivalinde Gazze için farkındalık çağrısı8. Etnospor Kültür Festivalinde Gazze için farkındalık çağrısı
Elmastan binlerce kat değerli: Tesadüfen keşfedildi!Elmastan binlerce kat değerli: Tesadüfen keşfedildi!

Anahtar Kelimeler:
Adana Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.