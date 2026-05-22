Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

8. Etnospor Kültür Festivalinde Gazze için farkındalık çağrısı

8. Etnospor Kültür Festivali’nde kurulan Dayanışma Obası ve Scholasticide Sergisi, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki insanlık dramlarına dikkat çekti. Dört gün boyunca ziyaretçilere açık olan alanlarda sergi, farkındalık çalışmaları, geleneksel atölyeler ve kültürel etkinliklerle paylaşma, merhamet ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

8. Etnospor Kültür Festivalinde Gazze için farkındalık çağrısı
Sedef Karatay Bingül

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporların ve kadim kültürlerin yanı sıra insani dayanışmayı da merkeze alan anlamlı bir alana ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında kurulan Dayanışma Obası ve Scholasticide Sergisi’nde, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekildi. Söyleşiler, atölyeler, kültürel çalışmalar ve sosyal farkındalık faaliyetleriyle hazırlanan obada ve Filistin’de yaşanan zulmü gözler önüne seren sergide festivalin “birlik, paylaşma ve iyiliği yaşatma” yönü öne çıkarıldı.

8. Etnospor Kültür Festivalinde Gazze için farkındalık çağrısı 1

STK’LAR AYNI OBA ALTINDA BULUŞTU

Festival alanındaki Dayanışma Obası’nda farklı sivil toplum kuruluşları yer aldı. Her kuruluş kendi faaliyet alanı üzerinden ziyaretçilere hem tanıtım yaptı hem de sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren çalışmalar gerçekleştirdi. Dayanışma Obası, yalnızca bir tanıtım alanı olarak değil; çocuklara, gençlere ve ailelere hitap eden farkındalık faaliyetleriyle festivalin vicdani hafızasını oluşturan merkezlerden biri oldu. Festival boyunca alanda yardım faaliyetleri, kültürel çalışmalar, geleneksel atölyeler ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

8. Etnospor Kültür Festivalinde Gazze için farkındalık çağrısı 2

GAZZE İÇİN GÜÇLÜ FARKINDALIK

Obada yürütülen çalışmaların ana gündemlerinden birini Gazze oluşturdu. Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan etkinliklerde ziyaretçilere paylaşmanın, yardımlaşmanın ve insan onurunu savunmanın önemi hatırlatıldı. Gazze temalı sergi, yüz boyama etkinliği, sanatsal etkinlikler ve oyunlar obada katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Ayrıca “Zulmü Postala” köşesinde de çocukların Filistin için yazdığı mesajlar yürekleri ısıttı.

“FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK”

Festival içinde kurulan "Scholasticide" sergisinde, İsrail'in Gazze'deki eğitim sistemine, akademik altyapıya ve entelektüel birikime yönelik gerçekleştirdiği sistematik yıkım gözler önüne serildi. "Filistin İçin Tek Yürek" sloganıyla kurulan sergide vatandaşlar, Gazze'de yaşanan büyük insani ve akademik dram hakkında detaylı bilgilere ulaşma imkanı buldular.

8. Etnospor Kültür Festivalinde Gazze için farkındalık çağrısı 3

MİLYARLARCA DOLARLIK BİLANÇO

Gazze'de eğitim hayatına zorunlu olarak tam 911 gün ara verilmek zorunda kalındı. Bu süreçte 19 bin 260 öğrencinin yanı sıra anaokulu çağındaki 4 bin 160 çocuk hayatını kaybetti. Eğitim yuvalarını ayakta tutan 780 öğretmen ve eğitim personeli katledilirken, 625 bin öğrenci en temel hakları olan eğitimden tamamen mahrum bırakıldı. Bölgedeki akademik hafızayı yok etmeyi amaçlayan saldırılarda, 12 üniversite ana kampüsleriyle birlikte bombalanarak yerle bir edildi. Eğitim altyapısının tamamen çökmesi, devasa bir mali faturayı da beraberinde getirdi. Gazze'de eğitime derhal yeniden başlanabilmesi için acil olarak 86 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor. Yaşanan ağır tahribatın ve son 3 yıldaki kayıpların tamamen telafi edilebilmesi için gereken toplam bütçenin ise 2.6 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayla sezonu öncesi yoğun talep: 10 ile 30 TL arasında satılıyor!Yayla sezonu öncesi yoğun talep: 10 ile 30 TL arasında satılıyor!
Elmastan binlerce kat değerli: Tesadüfen keşfedildi!Elmastan binlerce kat değerli: Tesadüfen keşfedildi!

Anahtar Kelimeler:
Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.