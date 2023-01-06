Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Otellerde unutulanlar şaşkına çevirdi! Eşek, köpek, düğün pastası...

Otellerde unutulanlar şaşkına çevirdi! Eşek, köpek, düğün pastası...

06.01.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin ünlü otel zinciri Travelodge, 2022 yılında Birleşik Krallık'taki 580 otelinde müşteriler tarafından unutulan en tuhaf eşyaları raporladı. Unutulan eşyalar arasında yavru köpekler, Daisy ve Duke adlı bir çift eşek ve Kraliçe II. Elizabeth'in resmedildiği bir yağlı boya tablosu da bulundu.

Otellerde unutulanlar şaşkına çevirdi! Eşek, köpek, düğün pastası...

Birleşik Krallık'taki otellerde unutulan eşyaların yer aldığı, akıllara durgunluk veren bir rapor yayınlandı. 580 otel baz alınarak düzenlenen rapordaki verilere göre, unutulan eşyalar şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...

New York Post'ta yer verilen habere göre, Birleşik Krallık'taki ünlü otel zinciri Travelodge, sayıları 580'i bulan otellerindeki unutulan eşyaları raporladı.

Yabancı paraları TL'ye takıları paraya dönüştürüyorlar Yabancı paraları TL'ye takıları paraya dönüştürüyorlar

EŞEK VE KÖPEK BULUNDU

Odalarda bulunanlar arasında bir çift yavru köpek ve bir çift eşeğin de olması şaşkına çevirdi.

h1

Öte yandan Netflix dizisi Peaky Blinders'daki Shelby ailesinin kartondan kesilmiş silüetleri, bir düğün münasebetiyle otelde bulunan müşterilerden birinin kaldığı odada Liverpool Futbol Kulübü temalı bir düğün pastası ve Kraliçe 2. Elizabeth'in yağlı boya tablosu da bulunanlar arasında.

2

NEDENİ ZAMAN SIKINTISI

Travelodge sözcüsü Shakila Ahmed, unutulan eşyalara ilişkin olarak, "Müşterilerimizin çoğunun değerli eşyalarını neden unuttuğuna gelince; bunun temel nedeni, hepimizin zaman sıkıntısı çekmesi ve otelden çıkış yaparken birden fazla işle uğraşıp stres yaşamamız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini gösterdi! Hiçbir sansür uygulamadıGöğüslerini gösterdi! Hiçbir sansür uygulamadı
12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi
Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçtiDansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti
Anahtar Kelimeler:
köpek otel eşek unutulan eşyalar

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! Onlarca erkek takip edip...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! Onlarca erkek takip edip...

12 kez eve gizlice girmiş! Katliam gibi cinayette sır perdesi aralandı

12 kez eve gizlice girmiş! Katliam gibi cinayette sır perdesi aralandı

Prens Harry: 25 kişiyi öldürdüm

Prens Harry: 25 kişiyi öldürdüm

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.