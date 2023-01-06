Otellerde unutulanlar şaşkına çevirdi! Eşek, köpek, düğün pastası...

Birleşik Krallık'taki otellerde unutulan eşyaların yer aldığı, akıllara durgunluk veren bir rapor yayınlandı. 580 otel baz alınarak düzenlenen rapordaki verilere göre, unutulan eşyalar şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...

New York Post'ta yer verilen habere göre, Birleşik Krallık'taki ünlü otel zinciri Travelodge, sayıları 580'i bulan otellerindeki unutulan eşyaları raporladı.

EŞEK VE KÖPEK BULUNDU

Odalarda bulunanlar arasında bir çift yavru köpek ve bir çift eşeğin de olması şaşkına çevirdi.

Öte yandan Netflix dizisi Peaky Blinders'daki Shelby ailesinin kartondan kesilmiş silüetleri, bir düğün münasebetiyle otelde bulunan müşterilerden birinin kaldığı odada Liverpool Futbol Kulübü temalı bir düğün pastası ve Kraliçe 2. Elizabeth'in yağlı boya tablosu da bulunanlar arasında.

NEDENİ ZAMAN SIKINTISI

Travelodge sözcüsü Shakila Ahmed, unutulan eşyalara ilişkin olarak, "Müşterilerimizin çoğunun değerli eşyalarını neden unuttuğuna gelince; bunun temel nedeni, hepimizin zaman sıkıntısı çekmesi ve otelden çıkış yaparken birden fazla işle uğraşıp stres yaşamamız." ifadelerini kullandı.

