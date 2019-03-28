Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Otizmli çocuklarda düzelme olur mu?

Dil, motor ve sosyal iletişim gelişiminde aksamaların görüldüğü otizmin başlangıcı, bebeklik çağında izlenebildiği gibi, normal gelişim gösteren çocuklarda da bir süre sonra meydana gelebiliyor. Ebeveynleri, çocuğun çevresi ile iletişimini takip etmeleri konusunda uyaran Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, erken tanı ve doğru tedaviler ile çocuktaki otizm belirtilerinin kısmen veya tamamen düzelebileceğini vurguluyor.

Her yıl 2 Nisan, tüm dünyada “Otizm Farkındalık Günü” olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hakkında önemli bilgiler verdi.

OTİZM BELİRTİLERİ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BAŞLIYOR

'Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’ ya da eski bilinen adıyla ‘Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)‘, çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklarından biridir.

Beyin gelişimi ve işleyişindeki farklılıktan kaynaklanan ve çocukluk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Belirtileri genellikle erken çocukluk döneminde başlar. Başlangıcı 2 şekilde olabilir. Birinci tipte çocuğun gelişimi en başından beri aksayarak ilerler. Birçok gelişim basamağı (dil, motor, sosyal iletişim alanı gibi) normalden geç kazanılır veya hiç kazanılamaz. İkinci tipte ise öncelikle normal gelişim gösteren çocuklar bir süre sonra gelişim basamaklarında gerileme veya duraksama gösterirler.