Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Otizmli çocuklarda düzelme olur mu?

Dil, motor ve sosyal iletişim gelişiminde aksamaların görüldüğü otizmin başlangıcı, bebeklik çağında izlenebildiği gibi, normal gelişim gösteren çocuklarda da bir süre sonra meydana gelebiliyor. Ebeveynleri, çocuğun çevresi ile iletişimini takip etmeleri konusunda uyaran Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, erken tanı ve doğru tedaviler ile çocuktaki otizm belirtilerinin kısmen veya tamamen düzelebileceğini vurguluyor.
Her yıl 2 Nisan, tüm dünyada “Otizm Farkındalık Günü” olarak anılıyor.
Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hakkında önemli bilgiler verdi.
OTİZM BELİRTİLERİ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BAŞLIYOR
'Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’ ya da eski bilinen adıyla ‘Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)‘, çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklarından biridir.
Beyin gelişimi ve işleyişindeki farklılıktan kaynaklanan ve çocukluk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Belirtileri genellikle erken çocukluk döneminde başlar. Başlangıcı 2 şekilde olabilir. Birinci tipte çocuğun gelişimi en başından beri aksayarak ilerler. Birçok gelişim basamağı (dil, motor, sosyal iletişim alanı gibi) normalden geç kazanılır veya hiç kazanılamaz. İkinci tipte ise öncelikle normal gelişim gösteren çocuklar bir süre sonra gelişim basamaklarında gerileme veya duraksama gösterirler.
ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLER VARSA, VAKİT KAYBETMEYİN!
Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, “Eğer çocuğunuzda belirtiler varsa en kısa zamanda bir çocuk ve ergen psikiyatri hekimine başvurarak değerlendirme isteyin” uyarısında bulunarak, belirtileri şöyle ifade etti:
-“6. ayda göz kontağının hiç olmaması veya kısıtlı olması; sosyal gülümsemesinin (gülümsemeye veya insanlara gülerek karşılık verme) olmaması,
-9. Ayda hiçbir ses çıkarmaması; insanlarla iletişim kurmaya çalışmaması,
-1 yaşında adıyla seslendiğinde dönüp size bakmaması,
-16. Ayda tek bir anlamlı kelimesinin olmaması,
-2 yaşında iki kelimelik cümlelerin olmaması veya daha önceden öğrendiği herhangi bir becerinin kaybı.”
EN ÖNEMLİ TEDAVİ: 'BİREYE ÖZEL HAZIRLANMIŞ ÖZEL EĞİTİM SEANSLARI'
Otizmin en önemli tedavisinin “bireye özel hazırlanmış özel eğitim seansları” olduğunu kaydeden Başak Ayık, “Temel problem sosyal iletişim alanında olduğundan, özel eğitim seanslarında diğer gerilik alanları (ince motor, kaba motor gibi) çalışılsa da en önemli yoğunluk sosyal iletişimi artırma çalışmalarında olmalıdır. Uygulanan bireysel eğitim seansları evde ebeveynler tarafından desteklenmeli, çocuğun aldığı uyaran ve eğitim süresi mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır” dedi.
OTİZMLİ BİREYLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN 10 MADDE
Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık,otizmli bireyler hakkında ailelerin bilmesi gereken 10 maddeyi şöyle sıraladı:
Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Görenleri şaşkına çeviren çılgın tasarımlı tuvaletler!
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum