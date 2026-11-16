GTA 6 için son 3 gün! GTA 6 ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte Türkiye fiyatı ve tüm detaylar

Rockstar Games'in uzun zamandır beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için artık günler sayılıyor. GTA 5'in çıkışından 13 yıl sonra oyuncularla buluşmaya hazırlanan GTA 6'nın resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Oyunun ön yükleme işlemleri 10 Kasım'da başladı. Rockstar Games, GTA 6'nın hangi saatte oynanabileceğini de resmi destek sayfasında duyurdu.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde de oyunun çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor.

GTA 6 TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında tüm bölgelerde 19 Kasım'da yerel saatle gece yarısı oynanabilir hale gelecek.

Buna göre GTA 6, Türkiye'de 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece saat 00.00'da oynanabilecek.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

GTA 6, Standart Sürüm (Standard Edition) ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle oyuncuların karşısına çıkacak.

PlayStation Store ve Xbox'ın Türkiye mağazalarında listelenen fiyatlara göre GTA 6'nın standart sürümü 3.999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4.999 TL fiyat etiketine sahip.

GTA 6 Türkiye fiyatları şöyle:

GTA 6 sürümü PlayStation 5 Xbox Series X/S Standard Edition 3.999 TL 3.999 TL Ultimate Edition 4.999 TL 4.999 TL

GTA 6 STANDARD EDITION VE ULTIMATE EDITION ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Rockstar Games, GTA 6'nın her iki sürümünün içeriğini de açıkladı.

Standart sürüm ana oyunu içerirken Ultimate Edition, ana oyuna ek olarak çeşitli özel araçlar, silahlar, kıyafetler ve farklı oyun içi içerikler sunuyor.

Ultimate Edition'da yer alan içeriklerden bazıları şöyle:

'95 Grotti Cheetah

Hawk & Little Morgan Revolvers

Vice City Styles

Jason's Safehouse Vehicles

Ganado Retro Build

Classic Car Collection

Rockstar Games'in açıklamasına göre Ultimate Edition içerikleri, Jason ve Lucia'nın hikâyesindeki bölümler ilerledikçe açılacak.

Standart sürümü satın alan oyuncular daha sonra dijital yükseltme paketiyle Ultimate Edition'a geçebilecek.

GTA 6 HANGİ KONSOLLARA ÇIKACAK?

GTA 6'nın çıkışında doğrudan konsola yüklenerek oynanabileceği modeller şöyle:

PlayStation 5

PlayStation 5 Pro

Xbox Series X

Xbox Series S

Rockstar Games ayrıca GTA 6'nın Xbox One konsollarında Xbox Cloud Gaming aracılığıyla oynanabileceğini duyurdu.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın bilgisayar sürümü için bekleyiş devam ediyor.

Rockstar Games, GTA 6 için PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarını duyurdu. Ancak şirket, 16 Kasım 2026 itibarıyla oyunun PC sürümüne ilişkin resmi bir çıkış tarihi açıklamadı.

Bu nedenle GTA 6'nın bilgisayarlara hangi tarihte geleceği henüz kesin olarak bilinmiyor.

GTA 6 STEAM'E NE ZAMAN GELECEK?

GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin resmi bir çıkış tarihi açıklanmadığı gibi oyunun Steam'de ne zaman satışa sunulacağı da henüz belli değil.

Oyunun Steam fiyatına ilişkin de resmi bir açıklama bulunmuyor.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rockstar Games henüz GTA 6'nın PC sürümüne ait resmi minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıklamadı.

Bu nedenle internette paylaşılan GTA 6 PC sistem gereksinimlerini, şirket tarafından doğrulanmış resmi donanım gereksinimleri olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Ancak oyunun konsollarda ihtiyaç duyacağı depolama alanı resmi olarak açıklandı.

GTA 6 KAÇ GB OLACAK?

Rockstar Games'in resmi destek sayfasındaki açıklamaya göre GTA 6'nın kurulabilmesi için kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerekecek.

PlayStation da GTA 6'yı yüklemeye hazırlanan PS5 kullanıcılarından 212 GB depolama alanına sahip olduklarından emin olmalarını istiyor.

Bu rakam oyunun PC sürümüne ait bir depolama gereksinimi değil.

GTA 6 PS4'E ÇIKACAK MI?

GTA 6, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro konsollarında oynanamayacak.

PlayStation'ın resmi internet sitesinde oyunun yalnızca PlayStation 5 konsollarında oynanabileceği ve PlayStation 4 için sunulmayacağı belirtiliyor.

GTA 6 XBOX ONE'DA OYNANABİLECEK Mİ?

Rockstar Games ve Xbox, GTA 6'nın Xbox One'da da bulut oyun teknolojisi aracılığıyla oynanabileceğini açıkladı.

Ancak bu durum GTA 6'nın Xbox One için ayrı bir konsol sürümünün çıkacağı anlamına gelmiyor.

Oyun, Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox Series S grafik ayarları kullanılarak aktarılacak.

Xbox'ın açıklamasına göre bulut üzerinden oynama desteği, hizmetin sunulduğu pazarlarda 19 Kasım'da başlayacak.

Hizmetin kullanılabilirliği ülkeye, cihaza ve hesabın uygunluğuna göre değişebilecek.

GTA 6 TÜRKÇE OLACAK MI? TÜRKÇE ALTYAZI VAR MI?

GTA 6 ile ilgili Türkiye'deki oyuncuların merak ettiği konulardan biri de Türkçe dil desteği.

Rockstar Games'in resmi mağazasında açıklanan desteklenen diller arasında Türkçe bulunmuyor.

PlayStation'ın resmi destek sayfasında da GTA 6'nın İngilizce seslendirmeye ve 13 farklı dilde metin desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

Ancak açıklanan diller arasında Türkçe yer almıyor.

Dolayısıyla mevcut resmi bilgilere göre GTA 6, çıkışında Türkçe altyazı veya Türkçe seslendirme desteği sunmayacak.

GTA 6 KUTULU SÜRÜMÜNDEN CD ÇIKACAK MI?

GTA 6'nın fiziksel sürümünde dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor.

Rockstar Games, oyunun kutulu sürümünde fiziksel bir disk bulunmayacağını açıkladı. Bunun yerine kutunun içinde oyunu dijital olarak indirmek için kullanılabilecek bir kod yer alacak.

Oyunun Ultimate Edition sürümü ise fiziksel olarak sunulmayacak.

Böylece GTA 6'nın kutulu sürümünü satın alan oyuncuların da oyunu konsollarına dijital olarak indirmeleri gerekecek.

GTA 6 ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

GTA 6, PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden ön siparişle satın alınabiliyor.

Rockstar Games'in açıklamasına göre 20 Kasım 2026'dan önce oyunun dijital sürümlerinden birini satın alan oyuncular, Vintage Vice City Pack ve bir aylık GTA+ üyeliği avantajlarından yararlanabilecek. GTA+ teklifinin kullanım ve abonelik koşulları bulunuyor.

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

GTA 6'nın dijital sürümü için ön yükleme işlemleri 10 Kasım'da başladı.

Oyunu dijital olarak ön sipariş veren PS5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları, GTA 6'yı çıkış tarihinden önce konsollarına indirebiliyor.

Kutulu sürümün indirme kodunu teslim alan oyuncular da kodlarını kullanarak ön yükleme yapabiliyor.

Ön yükleme yapılmış olması ise oyunun resmi çıkış saatinden önce oynanabileceği anlamına gelmiyor.

GTA 6 PS5 PRO'DA KAÇ FPS OLACAK?

Rockstar Games, GTA 6'yı mevcut nesil konsollar için 30 FPS hedefiyle geliştirdiğini açıkladı.

Şirket, PlayStation 5 Pro'da PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi sayesinde görüntü netliğinin artırılacağını belirtiyor.

Işın izlemeli gölgeler de PS5 Pro'ya özel grafik özellikleri arasında yer alıyor.

GTA 6 KONUSU NE, HANGİ ŞEHİRDE GEÇİYOR?

GTA 6, Vice City'nin de içerisinde yer aldığı kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor.

Oyunun hikâyesinin merkezinde Jason Duval ve Lucia Caminos isimli iki karakter bulunuyor.

Rockstar Games'in paylaştığı hikâye bilgilerine göre ikili, ters giden bir işin ardından kendilerini Leonida eyaletine yayılan büyük bir suç komplosunun içerisinde buluyor.