Otizmli piyanist Buğra Çankır'ın mezuniyet sevinci

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini başarıyla sunarak mezun oldu.

Buğra Çankır, dünyada 645 üstün yetenekli otistiklerden biri olarak biliniyor. 3,5 yaşında okumaya başlayan, 2004 yılında California Üniversitesi tarafından yapılan "mutlak kulak" testinde o güne dek yapılan sınavlardan en yüksek puanı (tam puan) alan Çankır, 2007 yılında Wisconsin Medical Society tarafından "Müzikal deha" olarak literatürde yerini aldı.

İngiliz Kraliyet Akademisi lisans öncesi programını 2011 yılında tamamlayan ve piyano dalında "Associated Board of the Royal School of Music, Piano Grade 8" sertifikasını alan Çankır, kaynaştırmalı öğrenci olarak Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi, ardından İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarından 2016 yılında mezun oldu. Çankır, 2018 yılında ise AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında yüksek lisansa başladı.