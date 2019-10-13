Otları temizlemek isterken yanarak hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost'a bağlı Afşar köyünde oturan Yaşar Küçükbozbey, dün akşam saatlerinde oğlunun evinin önündeki otları temizlemek için yaktı. Büyüyen yangın erik bahçesine doğru ilerleyince Yaşar Küçükbozbey, alevlere müdahale için otların içine girdi. Bu sırada kıyafeti tutuşan Yaşar Küçükbozey, alevlerin içinde kaldı.

GELİNİ VE KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU



Durumu fark eden gelini ve komşuları Yaşar Küçükbozbey'in yardımına koştu. Vücudunun büyük bölümü yanan Yaşar Küçükbozbey, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşar Küçükbozbey'in cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildikten sonra dün toprağa verildi.

Kaynak: DHA

