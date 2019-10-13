Mynet Trend

Otları temizlemek isterken yanarak hayatını kaybetti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 13.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Isparta Gelendost'ta oğlunun evinin önündeki otları yakarak temizlemeye çalışan Yaşar Küçükbozbey (73) alevlerin kıyafetini tutuşturması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

Otları temizlemek isterken yanarak hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost'a bağlı Afşar köyünde oturan Yaşar Küçükbozbey, dün akşam saatlerinde oğlunun evinin önündeki otları temizlemek için yaktı. Büyüyen yangın erik bahçesine doğru ilerleyince Yaşar Küçükbozbey, alevlere müdahale için otların içine girdi. Bu sırada kıyafeti tutuşan Yaşar Küçükbozey, alevlerin içinde kaldı.

GELİNİ VE KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU

Durumu fark eden gelini ve komşuları Yaşar Küçükbozbey'in yardımına koştu. Vücudunun büyük bölümü yanan Yaşar Küçükbozbey, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşar Küçükbozbey'in cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildikten sonra dün toprağa verildi.

Bursa'da köyde esrarengiz kuzu ölümleriBursa'da köyde esrarengiz kuzu ölümleri

Kaynak: DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta gelendost Ot yangın

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye onu yüz nakli operasyonuyla tanımıştı! Tutuklandı

Türkiye onu yüz nakli operasyonuyla tanımıştı! Tutuklandı

''Türkiye'nin sevincini inceleyeceğiz''

''Türkiye'nin sevincini inceleyeceğiz''

Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

Kan donduran olay! Toprağa gömülü halde bulundu: Büyük kısmı çürümüş...

Kan donduran olay! Toprağa gömülü halde bulundu: Büyük kısmı çürümüş...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

Acı olay! Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

Çok nadir rastlanan ur kekliği görüntülendi

Çok nadir rastlanıyor! Türkiye'de görüntülendi

Bursa'da köyde esrarengiz kuzu ölümleri

Köyde esrarengiz olay! İstanbul'dan ekip sevk edildi

İzmirli gencin New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi herkesi hayran bıraktı

Amerikalılar İzmirli gence hayran kaldı!

Bunları yapmaya devam ettikçe mutlu olamayacaksınız!

Bunları yapmaya devam ettikçe mutlu olamayacaksınız!

Bu plastik bir atık değil! Çok nadir görülüyor

Bu plastik bir atık değil! Çok nadir görülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.