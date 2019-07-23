Mynet Trend

Otobanda seyir halindeki araca yıldırım düştü! O anlar böyle görüntülendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde seyir halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Florida’da geçtiğimiz Cuma günü şiddetli yağmur sırasında bir aracın üzerine yıldırım düştü.

ARACIN ÜZERİNE DÜŞEN YILDIRIMI GÖRÜNTÜLEDİ

Fort Myers kentinde arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan çift, şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldı. Aracın ön koltuğunda oturan kadın yağmurun şiddetini telefonuyla kaydetmek isterken bir anda öndeki aracın üzerine düşen yıldırımın görüntüsünü yakaladı. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ABD’li kadın yaptığı açıklamada, “Eşim ve ben, şehir dışındaki arkadaşlarla buluşmak için güneyde bulunan Fort Myers'a gidiyorduk. Kara bulutları gördük. Ancak bunun tipik Florida fırtınası olduğunu düşündüm. Kayıt almaya başladım. Çünkü şimşekleri çekmeyi planlıyordum. Ama asla bunun olacağını hayal etmemiştim” ifadelerini kullandı.

Bölge polisi, kazayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da trafik kazası bilgilendirmesinin kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

(İHA)

Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
Sultangazi'de otomobildeki cinayet kameradaSultangazi'de otomobildeki cinayet kamerada
Polisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyinPolisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd araba otoban Yıldırım

En Çok Okunan Trend Haberler

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Robot-insan seksi yeni bir alan doğurdu: Erobotik

Robot-insan seksi yeni bir alan doğurdu: Erobotik

Sultangazi'de otomobildeki cinayet kamerada

Sultangazi'de otomobildeki cinayet kamerada

Polisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyin

Polisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyin

Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

Genç kıza büyük şok!

Jet hızıyla boşanan eski kraldan skandal 'bebek' açıklaması

Jet hızıyla boşanan eski kraldan skandal 'bebek' açıklaması

Yarış otomobilleri izleyenlerin arasına daldı: 7 yaralı

Dehşet! Seyircilerin arasına daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.