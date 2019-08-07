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Otobüs şoförünün çabası hayatını kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi.

Sivas'ta, Aydoğan Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy yolcu otobüsüne binen vatandaşın fenalaştığını görerek zaman geçirmeden hastaneye hareket etti. Hastaneye kısa sürede yetiştirilen genç tedavi altına alındı.

Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan gencin bir anda fenalaşarak baygınlık geçirmesi yer aldı. Yaklaşık 7 dakikada hastaneye yetiştirilen gencin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arsalan, özel halk otobüsü şoförünün yaptığı davranışın takdire şayan olduğunu belirterek en kısa sürede ödüllendireceklerini kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
otobüs şoförü Sivas kalp krizi

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