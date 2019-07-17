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Otobüste düşürülen 2 bin lirayı şoföre verip, sahibine ulaşmasını sağladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yaşlı kadının halk otobüsünde düşürdüğü 2 bin TL'yi, başka bir kadın yolcu yerden toplayıp, şoföre verdi. Şoför de parayı bağlı bulunduğu kooperatife teslim ederek, adının açıklanmasını istemeyen yaşlı kadına ulaştırılmasını sağladı.

Dün öğle saatlerinde, Darıca'da halk otobüsüne binen yaşlı bir kadın, bankadan çektiği 2 bin TL'yi araçta düşürdü. Otobüste bulunan başka bir kadın yolcu, yere düşen paraları fark etti.

Kadın yolcu, paraları toplayarak şoföre teslim etti. Halk otobüsü şoförü Kadir Alaybaşı da parayı bağlı olduğu Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi'ne verdi.

Otobüste düşürülen 2 bin lirayı şoföre verip, sahibine ulaşmasını sağladı

Kooperatif Başkanı İsa Elkatmış, parayı isminin açıklanmasını istemeyen yaşlı kadına teslim etti. Kadın yolcunun parayı toplayarak şoföre teslim ettiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli şoför

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