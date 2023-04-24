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Otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

24.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan otobüslerdeki 10 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmalarına ait otobüslerde yapılan aramada; 10 şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslardan birinin uyuşturucu madde kullandığı da tespit edilirken, adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

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