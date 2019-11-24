Otokar'a IDC'den İki Ödül!

Otokar, IDC’nin düzenlediği Yapay Zeka, Analitik ve RPA Teknolojileri yarışmasında, "Analitik ve Büyük Veri" kategorisinde "Akıllı Yedek Parça Optimizasyonu" projesiyle, Smart Manufacturing etkinliğinde ise OTOperasyon projesiyle “Üretimde Mobilite” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Otokar, Yapay Zeka, Analitik ve RPA Teknolojileri yarışmasında Akıllı Yedek Parça Optimizasyonu (SPOT) projesiyle "Analitik ve Büyük Veri" kategorisinde IDC tarafından ödüllendirildi. Otokar ikinci ödülünü ise IDC’nin düzenlediği Smart Manufacturing etkinliğinde kazandı. Üretim hatlarında kullanılan operasyon sayfalarının dijital ortamda hazırlanması ve gösterilmesini konu alan OTOperasyon, “Üretimde Mobilite” kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Otokar’ın ödüllerini, dijital dönüşüm proje ekibi teslim aldı.

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