Otomatik fren testi etkinlik sırasında kaza yaptı

Çin'de herkesin gözleri önünde yapılan otomatik fren testi az kalsın faciaya neden oluyordu. Normal şartlarda araç ilerlerken önüne bir insan çıktığı anda otomatik olarak fren yapması bekleniyordu. Ancak işler hesaplandığı gibi gitmedi ve fren yapması beklenen araç durmadı. Aracın durmaması sonucu önde duran manken aracın çarpması sonucu yere yığıldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Otomatik fren testi sırasında aracın durmaması sonucu yere yığılan talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

