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Otomatik fren testi etkinlik sırasında kaza yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 08:20 | Son Güncelleme

Çin'de bir aracın güvenlik testi denemesi kazaya neden oldu. Otomatik olarak fren yapması beklenen araç durmayınca, önde duran kadın mankene çarptı.

Çin'de herkesin gözleri önünde yapılan otomatik fren testi az kalsın faciaya neden oluyordu. Normal şartlarda araç ilerlerken önüne bir insan çıktığı anda otomatik olarak fren yapması bekleniyordu. Ancak işler hesaplandığı gibi gitmedi ve fren yapması beklenen araç durmadı. Aracın durmaması sonucu önde duran manken aracın çarpması sonucu yere yığıldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Otomatik fren testi sırasında aracın durmaması sonucu yere yığılan talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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çin test kaza araba

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