Otomobil devi Honda yeni projesiyle geliyor!

Honda’nın, ‘Elektrikli Vizyon’ stratejisi kapsamında 2025 yılına kadar tüm modellerinin elektrikli olması planlanıyor. Marka, Avrupa pazarına yönelik ‘Elektrikli Vizyon’ stratejisinin kapsamında, tamamen elektrikli şehir otomobilinin ismini ‘Honda-e’ olarak açıklarken, yeni nesil Jazz modelini ise Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) teknolojisine sahip hibrit güç ile satışa sunacak.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime hazır olan prototipi sergilenen otomobil, Urban EV Concept’inden geliştirilen ilk model olarak tasarımı ve teknolojisiyle öne çıktığı kaydedilirken, Avrupa genelinde 22 bin adedin üzerinde talep alan kompakt boyutlu elektrikli otomobili, sportif arkadan çekişli formunun yanı sıra güç aktarma sistemleriyle de markaya özgü sürüş dinamikleri sunuyor.

Honda’nın popüler küçük hatchback modeli olan Jazz’ın yeni neslinde kullanıma sunulacak olan i-MMD hibrit sistemi, yeni CR-V’nin hibrit versiyonunda da bulunuyor. Sürüş koşullarındaki yüksek verimlilik seviyesi ile i-MMD hibrit sistemi, Honda’nın 2025 yılı ‘Elektrikli Vizyon’ stratejisi kapsamında Jazz modelinin yeni neslinde yer alacağı belirtilirken, aracın uluslararası ilk gösterimi ise Tokyo Otomobil Fuarı’nda olacak.

İHA

