Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı

Kaza Brezilya'nın Güney Bölgesi'ndeki Parana eyaletine bağlı Castro bölgesinde meydana geldi. Önündeki bir otomobili sollamak isteyen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen otomobili fark etmeyince kafa kafaya çarpıştı. Havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yere düştü.
ŞOK YAŞADI
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile kazanın şokunu üzerinden attıktan sonra aracını az ileride yol kenarına çekerek motosiklet sürücüsü için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. (DHA)
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