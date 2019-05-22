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Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 20:42 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ara sokaktan çıkan İrfan U. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Selahattin D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Acılar içerisine kalan motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
bursa kaza

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