Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

Alınan bilgilere göre kaza Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ara sokaktan çıkan İrfan U. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Selahattin D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Acılar içerisine kalan motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



