Otomobil kısaltmaları ne anlama geliyor?

Ancak model kısaltmalarında standardı olmayan bu harf grupları kimi zaman super sport araçlar tarafından da kullanılırken kimi zaman aynı uzantı normal bir sedan araçta da görülebilmektedir. Açılımı aynı olsa da farklı anlamlara gelebilmektedir.
Günümüzde ise model uzantıları yerini donanım isimlerine bıraktı, Sport, luxury, highline, advantage,..vb kelimeler model kısaltmalarının yerini aldı. Diğer taraftan model kısaltmalarının aksine motor, şanzıman ve sürüş ile alakalı olan kısaltmalar çok daha standart ve değişmeyen açılımlara sahip. Çok fazla çeşidi olmasına rağmen en çok kullanılan uzantıları bir konu olarak bu başlık altında topladık. Ancak çok fazla kısaltma olduğu için eksik olanlar da olabilir. Takipçilerimiz bu eksikleri tespit ederse bize mesaj gönderebilir ve listeye ekleme yapabiliriz.
Otomobil Kısaltmaları
Model Kısaltmaları
L: Base : Standart
DX: deluxe : Lüks
LX: luxury : Lüks
CE: classic edition, custom edition : Klasik seri veya Özel seri
LE: luxury edition : Lüks seri
DL: deluxe : Lüks
LS: luxury special : Özel lüks
EX: extra : Ekstra
S: Sport veya Standart
SE: Sport Edition, Special Edition : Özel Seri
SL: Super Lüks (Tofaş)
SLE: Standard Level Extra : Standart Seviye Ekstra
SLX: Super Lüks Extra (Tofaş)
LT: Luxury Touring : Lüks Sürüş
LTD: Limited : Sınırlı
XLT: Extra Level Touring
RS: Rally Sport : Spor Ralli
GS-R: Grand Sport Racing: Büyük Sportif Yarışcı
Type-R: Type Racing: Yarış Tipi
GL: Grand Luxury: Büyük Lüks
GLX: Grand Luxury: Büyük Lüks
GLE: Grand Luxury Extra: Büyük Ekstra Lüks
GLS: Grand Luxury Sedan : Büyük Lüks Sedan
CD: Class Diplomat: Diplomat Sınıfı
STi: Subaru Technica İnternational
WRX: World Rally Cross (Xpreince)
M: Motorsport (BMW)
GT Grand Turismo (Grand touring)
GTO: GT + Omologato (Onaylı-Tasdikli)
GTS: GT + Sedan (Sedan)
GTR: GT + Rally (Ralli)
GTV: GT + Veloce (Hız)
GTX: GT + Xpress
GTI: GT + Injection (Enjeksiyon)
Kasa Kısaltmaları
SUV: Sport Utility Vehicle: Sportif Aktivite Taşıtı
CUV: Crossover Utility Vehicle: Crossover Aktiviye Taşıtı
MPV: Multi Purpose Vehicle: Sportif Aktivite Taşıtı
SAV: Sport Activity Vehicle: Sportif Aktivite Taşıtı
HB: Hatchback
SW: Station Wagon
ATV: All Terrain Vehicle: Her türlü araziye girebilen Taşit
UTV: Utility Task Vehicle
Motor Kısaltmaları
HP: Horse Power – Beygir Gücü
PS: Pferde Stärke – Beygir Gücü (Almanca)
KW: Kilo-watt
NM: Newton Metre
ECU: Electronic Control Unit: Elektronik Kontrol Birimi (Motor Beyni)
I: Injection – Benzinli araçlara verilen genel isim
D:Diesel – Dizel araçlara verilen genel isim
T: Turbo
TDI: Turbo Direct Injection – Turbo Direkt Enjeksiyon (Dizel)
SDI: Saugh Direct Injection – Atmosferik Direkt Enjeksiyon (Dizel)
CDI: Common-Rail Direct Injenction: Direkt yakıt enjeksiyonu
CDTi: Common Rail Diesel Turbo Injection: Dizel direkt yakıt enjeksiyonu
HDi: High Pressure Direct Injection: Yüksek basınçlı direkt enjeksiyon
TDCi: Turbo Diesel Common-Rail Injection: Direkt enkejsiyonlu turbo dizel
CRDi: Common Rail Diesel İnjection: Dizel direkt yakıt enjeksiyonu
DCi: Direct Common-Rail İnjection: Direkt yakıt enjeksiyonu
TFSI: Turbo Fuel Stratified Injection: Turbo direkt yakıt enjeksiyonu
TSI: Turbocharged Stratified Injection: Turbo Direkt Enjeksiyon
VGT: Variable Geometry Turbo : Değişken geometrili turbo
VTEC: Variable Valve Timing Electronic Control: Elektronik değişken supap zamanlaması kontrolü
VVT: Variable Valve Timing: Değişken supap zamanlaması
CVVT: Continuously Variable Valve Timing: Sürekli değişken supap zamanlaması
VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung): Değişken supap zamanlaması
VTi: Variable Valve Lift Timing Injection: Değişken zamanlamalı Supap Sistemi
GDI: Gasoline direct Injection: Gasoline Direct Injection: Direkt benzin enjeksiyonu
FSI: Fuel Straified Injection : Direkt Yakıt İnjeksiyon
DOHC: Double Overhead Camshaft: Üstten çift Egzantrik sistemi
EFI: Electronic Fuel Injection : Elektronik Yakıt Enjeksiyonu
EGR: Exhaust Gas Recirculation : Egzoz gazı devridaimi
MAF: Mass Air Flow: Hava akış Sensörü
CAT: Catalytic Convertor : Katalitik Konvertör
DPF: Diesel Particulate Filter: Dizel partikül filtresi
ACT: Active Cylinder Technology: Silindir kapatma tekonlojisi
Şanzıman Kısaltmaları
R: Rear : Geri
D: Drive: Sürüş
N: Neutral: Nötr – Boş
S: Sport: Spor
DCT: Dual Clutch Transmission:
DSG: Direct Shift Gearbox
EDC: Efficient Dual Clutch
CVT: Continuously Variable Transmission: Sürekli Değişken Şanzıman
Sürüş Kısaltmaları
2WD: 2 Wheel Drive – 2 tekerlekten çekiş sistemi
4WD: 4 Wheel Drive – 4 tekerlekten çekiş sistemi
AWD: All Whelle Drive – Sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi
4WS: 4 Wheel Steering – 4 tekerlek direksiyon sistemi
ESP : Electronic Stability Program: Elektronik Stabilite Programı
ESC: Electronic Stability Control: Elektronik Stabilite Kontrolü
DSC: DynamicStability Control: Dinamik Stabilite Kontrolü
ASC: Automatic Stability control : Otomatik Stabilite Kontrol
TCS: Traction Control System: Çekiş Kontrol sistemi
ABS: Anti-lock Braking System: Anti-blokaj Fren Sistemi
ASR: Anti Slip Regulation: Patinaj önleyici sistem
EBD: Electronic Brake Distribution: Elektronik Fren Dağıtım Sistemi
PDC: Park Distance Control: Park Mesafe Kontrol Sistemi
A/C: Air Condition: Klima
ACC: Active Cruise Control: Aktif Hız Sabitleme Sistemi
LPG: Liquid Petrolium Gas: Likit Petrol Gazı
LSD: Limited Slip Differential: Sınırlı kaymalı diferansiyel
PDC: Park distance control: Park mesafe kontrol
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