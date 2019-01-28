Otomobil kısaltmaları ne anlama geliyor?

Ancak model kısaltmalarında standardı olmayan bu harf grupları kimi zaman super sport araçlar tarafından da kullanılırken kimi zaman aynı uzantı normal bir sedan araçta da görülebilmektedir. Açılımı aynı olsa da farklı anlamlara gelebilmektedir.

Günümüzde ise model uzantıları yerini donanım isimlerine bıraktı, Sport, luxury, highline, advantage,..vb kelimeler model kısaltmalarının yerini aldı. Diğer taraftan model kısaltmalarının aksine motor, şanzıman ve sürüş ile alakalı olan kısaltmalar çok daha standart ve değişmeyen açılımlara sahip. Çok fazla çeşidi olmasına rağmen en çok kullanılan uzantıları bir konu olarak bu başlık altında topladık. Ancak çok fazla kısaltma olduğu için eksik olanlar da olabilir. Takipçilerimiz bu eksikleri tespit ederse bize mesaj gönderebilir ve listeye ekleme yapabiliriz.

Otomobil Kısaltmaları

Model Kısaltmaları

L: Base : Standart

DX: deluxe : Lüks

LX: luxury : Lüks

CE: classic edition, custom edition : Klasik seri veya Özel seri

LE: luxury edition : Lüks seri

DL: deluxe : Lüks

LS: luxury special : Özel lüks

EX: extra : Ekstra

S: Sport veya Standart

SE: Sport Edition, Special Edition : Özel Seri

SL: Super Lüks (Tofaş)

SLE: Standard Level Extra : Standart Seviye Ekstra

SLX: Super Lüks Extra (Tofaş)

LT: Luxury Touring : Lüks Sürüş

LTD: Limited : Sınırlı

XLT: Extra Level Touring

RS: Rally Sport : Spor Ralli

GS-R: Grand Sport Racing: Büyük Sportif Yarışcı

Type-R: Type Racing: Yarış Tipi

GL: Grand Luxury: Büyük Lüks

GLX: Grand Luxury: Büyük Lüks

GLE: Grand Luxury Extra: Büyük Ekstra Lüks

GLS: Grand Luxury Sedan : Büyük Lüks Sedan

CD: Class Diplomat: Diplomat Sınıfı

STi: Subaru Technica İnternational

WRX: World Rally Cross (Xpreince)

M: Motorsport (BMW)

GT Grand Turismo (Grand touring)

GTO: GT + Omologato (Onaylı-Tasdikli)

GTS: GT + Sedan (Sedan)

GTR: GT + Rally (Ralli)

GTV: GT + Veloce (Hız)

GTX: GT + Xpress

GTI: GT + Injection (Enjeksiyon)