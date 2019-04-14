Otomobil sahipleri dikkat! Egzoz emisyonu yaptırmayanlara ceza geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz denetimlerinde seyir halindeki tüm araçların durdurulması yerine sadece ölçüm yaptırmayanların tespitine yönelik uygulamanın bu yıl pilot olarak Ankara'da gerçekleşeceğini belirterek, "Bu kapsamda Ankara İl Müdürlüğüne ait egzoz gazı emisyon ölçüm aracına monte edilen sistemle, entegre 'Plaka Tanıma Sistemi' kurulacak." dedi. Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motorlu taşıt kirliliğini en aza indirerek bu tahribatı ortadan kaldırmak için Bakanlıkça egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanmasının, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi"ni kurduklarını anlattı. Kanunla araçların üretimi sırasında araca monte edilen egzoz gazı kirliliğini ve gürültüyü azaltan sistemlerin, araçta takılı ve çalışır durumda bulunmasının önem arz ettiğini dile getiren Kurum, bu konuda gerekli düzenleme yapılarak araçların üretiminde kullanılan teknolojinin korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Kurum, araçta bu sistem bulunmaz veya çalışmaz ise araç sahiplerinin idari yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayarak, bu sistemle ölçümler elektronik ortamda yapılırken ölçümlere müdahale eden ve kurallara uygun ölçüm yapmayanların anında tespit edilebildiğine dikkati çekti.

"SİSTEM ÇALIŞMALARA REHBERLİK EDECEK" "Egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemi ile elde edilen veriler, ülkemizde motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara rehberlik edecek." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer taraftan araçların ölçümlerini teknik usul ve esaslara uygun yapmayan istasyon sahipleri ve personeli için ağır yaptırımlar getirilmiş olup, istasyonun kapatılması ve personelin başka bir istasyonda çalışmasının engellenmesi yanında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde ölçüm yapanlar, sahtecilik gibi uygulama yapanlar için de diğer yasalardaki yaptırımlara ilave olarak idari para cezası uygulanacak." "YILDA 20 MİLYON GİBİ BİR KAĞIT GİDERİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR" Kurum, pul ve ruhsat kaldırılarak sistemin kuruluşu aşamasında araç sahiplerine belge verildiğine de değinerek, şunları söyledi: "Bu belge için yaklaşık yılda 20 milyon gibi bir kağıt gideri olduğu tahmin ediliyor. Ancak Bakanlığımız kağıt kullanımını azaltmak için, bu belgeyi kaldırarak vatandaşlar araçlarına ait ölçümleri e-devlet üzerinden görebilecek, denetimciler sistem kayıtları üzerinden sorgulama yapabileceklerdir. TÜVTÜRK muayene istasyonları da sisteme bağlanarak muayene sırasında araç sahiplerinden herhangi bir belge talep etmeyecekler."