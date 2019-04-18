Otomobil tutkunları dikkat! Tesla İstanbul'a geliyor

Elektrikli ve hibrid araçların da artık bir haftası oluyor. İstanbul Kemerburgaz’da 20 Nisan’da başlayacak ve 2 gün sürecek etkinlikte, Tesla,Toyota, Jaguar, BMW, Lexus gibi sektörün baş aktörlerinin katkılarıyla, 20-21 Nisan tarihleri Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası olarak ilan edilecek. Bu kapsamda 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan açık hava etkinliğinde, otomobil meraklıları ve ilk kez elektrikli ve hibrid araçlarla tanışacak kullanıcılar, markaların araçlarını ücretsiz bir şekilde deneyimleyecek, test edebilecek, inceleyebilecek.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD)tarafından düzenlenen ve Tesla,Toyota, Jaguar, BMV, Lexus, Renault gibi markaların yeni modellerinin kullanıcılar tarafından test edileceği açık hava etkinliğinde, Tesla'nın otomotiv dünyasında yankı uyandıran ve Avrupa’nın en çok satılan elektrikli otomobili Model 3'de, ilk defa test için İstanbul’da olacak.

20'DEN FAZLA ARAÇ İLE TEST SÜRÜŞÜ FIRSATI

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası etkinliğinde; Elektrikli ve Hibrid otomobillerin tanıtılması faydalarının anlatılması ve kullanıma ilişkin detayların yanı sıra, karbon emisyonu konusunda sağladığı çevreci özelliklere de dikkat çekmek hedefleniyor.