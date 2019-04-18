Mynet Trend

Otomobil tutkunları dikkat! Tesla İstanbul'a geliyor

aris.aras aris.aras
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 18.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Otomotiv sektörünün önde gelen firmaları, yeni nesil elektrikli ve hibrid araçların önemine dikkat çekmek amacıyla, 20 Nisan’da Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası’nı ilan etmeye hazırlanıyor. İstanbul Kemerburgaz’da markaların birbirinden özel araçlarını sahaya çıkaracağı açık hava etkinliğiyle başlayacak organizasyonda, henüz elektrikli ve hibrid araçlarla tanışmayan otomobil meraklıları, 20’den fazla aracı 2 gün boyunca ilk kez tanıma, test etme ve deneyimleme fırsatı bulacak.

Otomobil tutkunları dikkat! Tesla İstanbul'a geliyor

Elektrikli ve hibrid araçların da artık bir haftası oluyor. İstanbul Kemerburgaz’da 20 Nisan’da başlayacak ve 2 gün sürecek etkinlikte, Tesla,Toyota, Jaguar, BMW, Lexus gibi sektörün baş aktörlerinin katkılarıyla, 20-21 Nisan tarihleri Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası olarak ilan edilecek. Bu kapsamda 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan açık hava etkinliğinde, otomobil meraklıları ve ilk kez elektrikli ve hibrid araçlarla tanışacak kullanıcılar, markaların araçlarını ücretsiz bir şekilde deneyimleyecek, test edebilecek, inceleyebilecek.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD)tarafından düzenlenen ve Tesla,Toyota, Jaguar, BMV, Lexus, Renault gibi markaların yeni modellerinin kullanıcılar tarafından test edileceği açık hava etkinliğinde, Tesla'nın otomotiv dünyasında yankı uyandıran ve Avrupa’nın en çok satılan elektrikli otomobili Model 3'de, ilk defa test için İstanbul’da olacak.

20'DEN FAZLA ARAÇ İLE TEST SÜRÜŞÜ FIRSATI

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası etkinliğinde; Elektrikli ve Hibrid otomobillerin tanıtılması faydalarının anlatılması ve kullanıma ilişkin detayların yanı sıra, karbon emisyonu konusunda sağladığı çevreci özelliklere de dikkat çekmek hedefleniyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonda, henüz Elektrikli ve Hibrid bir otomobil deneyimi yaşamayanlar markaların 20’den fazla otomobilinde bu deneyimi ilk kez yaşayacak, araçların hızını, yakıt tüketimini bir uzman eşliğinde test edebilecek ve yaşattığı hisse tanık olacaklar.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği, 20-21 Nisan tarihlerinde Göktürk’teki Kemer Country Club Orman Evi’nde tüm otomobil meraklılarını bekliyor olacak.

1555507360_EHS

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
İşte dünyanın en iyi otomobili! En lüksleri bir aradaİşte dünyanın en iyi otomobili! En lüksleri bir arada
Hayran kalacaksınız! İşte son teknoloji otomobillerHayran kalacaksınız! İşte son teknoloji otomobiller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tesla hibrid otomobil elektrikli ve hibrid sürüş haftası

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Bursa'da bir depoda bulundu! Gözaltılar var...

Bursa'da bir depoda bulundu! Gözaltılar var...

Bradley Welsh öldürüldü

Bradley Welsh öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte dünyanın en iyi otomobili! Uluslararası New York Otomobil Fuarı'nda en lüksler bir arada

İşte dünyanın en iyi otomobili! En lüksleri bir arada

Hayran kalacaksınız! Son teknoloji otomobiller 2019 Şangay Otomobil Fuarı'nda

Hayran kalacaksınız! İşte son teknoloji otomobiller

En uygun otomobiller! Fiyatları 6 ila 18 bin arasında değişiyor

Öğrenciler, emekliler arıyor! İşte uygun otomobiller

Otomobil sahipleri dikkat! Egzoz emisyonu yaptırmayanlara ceza geliyor

Otomobil sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde otomatik vites hediye

Otomatik vites farkını karşılayacaklar! Fırsatı kaçırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.