Otomobilde nefessiz kalan köpek, son anda kurtarıldı

Edremit'te otomobilini Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerine bırakan Pınar Ş., annesi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca camları kapalı olan otomobilde kalan 'Karbon' adlı köpek, gölgede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle nefes almakta güçlük çekerek baygınlık geçirdi.
Çevredeki iş yeri sahipleri durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve polisi bildirdi. Polis, otomobil sahibine ulaşamayınca, itfaiye ekipleri otomobilin sağ arka camını kırarak kapıyı açtı.
BAYGIN HALDE BULUNDU
İtfaiyeciler, baygın halde otomobilden çıkarılan Karbon'a ilk olarak su ile ilk yardımda bulundu. Bir süre müdahale edilen Karbon'un kendisine gelmemesi üzerine polis memurları köpeği kucaklayarak veterinere götürdü.
Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar tarafından Karbon ilk olarak küvete sokularak yıkandı. Ardından oksijen verilen Karbon yaklaşık bir saat sonra kendisine gelmeye başladı. Bu sırada otomobilin sahibi Pınar Ş.'ye ulaşıldı. Veteriner kliniğine giden Pınar Ş., köpeğinin durumunu görünce ağlamaya başladı. Hıçkırıklara boğulan genç kadın, polis tarafından sakinleştirildi.
"KAPALI ORTAMLARDA UZUN SÜRE BIRAKMAYIN"
Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar, hayvanların sıcak havalarda kapalı ortamlarda uzun süre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Çınar, "Hayvan uzun süre oksijensiz kalmış. Otomobilde oksijen kalmaması nedeniyle sıkıntı yaşamış ve baygınlık geçirmiş. Şimdi biraz daha iyi ama 4 saat sonra solunumu tam olarak düzene girebilir. Ramak kala kurtarılmış. Biraz daha geç kalınsa ölebilirdi. Ne kadar süre oksijensiz kaldığını bilmiyoruz. Şu an hayati tehlikeyi atlatmış gibi duruyor. Ama akciğerlerinde enfeksiyon olup, olmadığı kontrol edilecek" dedi.
(DHA / AA)
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