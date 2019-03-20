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Otomobilden düşüp bariyere çarpan 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu

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GÜNDEM  | 20.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Konya Ankara il sınırı yakınlarında seyir halindeki otomobilin arka kapasını açtığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk, yola yuvarlanarak bariyerlere çarptı. Bacağı kopan küçük çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Otomobilden düşüp bariyere çarpan 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bitlis'e giden Cezmi E. idaresindeki 23 FV 727 plakalı otomobilin arka koltuğunda annesi Zeynep E.'nin yanında kardeşiyle birlikte uyuyan 4 yaşındaki A.E., iddiaya göre uyandıktan hemen sonra aracın kapısını açtı. Kapının açılmasıyla aracı süren baba Cezmi E. ile anne Zeynep E. telaşa kapıldı. Bu sırada açılan kapıdan yola savrulan küçük çocuk, yuvarlanarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun sağ bacağı koptu. Aracını durdurup çocuklarına yardıma giden babanın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Küçük çocuğun bacağının koptuğunu gören anne Zeynep E. ile aracın ön koltuğunda oturan babaanne Fatma E., (59) fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

HAVA AMBULANSIYLA ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Bacağı kopan küçük çocuk, kopan bacağıyla birlikte çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, özel bir kutuya konulan bacağıyla birlikte hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. Yaşanan olay sonrası fenalaşan babaanne Fatma E. ile 6 yaşındaki diğer torunu H.E. ile birlikte Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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konya kaza

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