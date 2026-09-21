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Apple’dan iPhone 18 Pro Max için dikkat çeken 'kargo' özelliği

iPhone 18 Pro Max'in 20 Wh üzerindeki pil kapasitesi, kargo gönderiminde ek hazırlık gerektiriyor. Bu durumdan dolayı Apple, yeni Pro Max iPhone'una "Gönderime Hazırlayın" özelliği ekledi. Özellik, 20 Wh altına indirip gönderim boyunca şarj sınırı uyguluyor.

Apple’dan iPhone 18 Pro Max için dikkat çeken 'kargo' özelliği
Enes Çırtlık

Apple, iPhone 18 Pro Max'i onarım, takas veya başka bir amaçla kargoya verecek kullanıcıların yeni "Gönderime Hazırlayın" özelliğini kullanması gerektiğini belirtiyor. Cihazın 20 Wh üzerindeki pil kapasitesi nedeniyle gereken bu işlem, gönderim süresince pilin belirlenen eşiğin altında kalmasını sağlıyor.

KARGO HAZIRLIĞI AYARLARDAN BAŞLATILIYOR

Gönderime Hazırlayın özelliği, pili 20 Wh'nin altına kadar boşaltıyor ve ardından bir şarj sınırı koyuyor. Özelliğe Ayarlar > Genel > iPhone'u Aktar veya Sıfırla > Gönderime Hazırlayın yolundan ulaşılabiliyor.

Apple, pilin boşaltılması gerekiyorsa işlem sırasında cihazın normalden daha sıcak olabileceği uyarısını yapıyor. Hazırlık tamamlandığında Ayarlar içinde "Gönderime Hazır" durumu görüntüleniyor.

Apple’dan iPhone 18 Pro Max için dikkat çeken kargo özelliği 1

HAZIRLIĞI GERİ ALMAK İÇİN BEKLEMEK GEREKEBİLİR

Gönderim hazırlığını iptal etme seçeneği de aynı ayarlar bölümünde bulunuyor. Ancak kullanıcının hazırlık sırasında seçtiği gönderim nedenine bağlı olarak, özelliğin devre dışı bırakılabilmesi için 14 günlük bekleme süresi söz konusu olabiliyor.

ETKİNLEŞTİRİLMEMİŞ CİHAZLARDA SINIR ZATEN UYGULANIYOR

Apple'ın açıklamasına göre pil kapasitesi, üretimden müşteriye teslimata kadar ürün yazılımıyla 20 Wh'nin altında tutuluyor. iPhone etkinleştirildiğinde bu sınır kaldırılıyor ve pilin tam şarj kapasitesi kullanılabilir hâle geliyor. Bu nedenle henüz etkinleştirilmemiş veya kutusunda duran cihazlarda ayrıca Gönderime Hazırlayın işlemi gerekmiyor.

Apple, iPhone 18 Pro Max'in kargo gönderimi ve hava yolculuğu için güvenli olduğunu, sınırın gönderim gerekliliklerini karşılamak amacıyla uygulandığını vurguluyor. Diğer iPhone modellerinde 20 Wh üzerinde tek hücreli pil bulunmadığından bu işlem onlarda gerekli değil.

Kaynak: MacRumors

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