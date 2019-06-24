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Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 24.06.2019 08:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde piknik yapan bir ailenin otomobiline giren yılan, 4 saatlik çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak doğaya salındı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknik amacıyla yola çıkan Sercan Sel ve ailesinin içinde olduğu 26 AAL 534 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi’ndeki yeşil alana geldi. Burada araçtan inen Sel ailesi, piknik hazırlıklarına başladı. Bu sırada oyun oynayan çocuklar ise otomobillerine bir yılanın girdiğini fark ederek durumu babaları Sercan Sel’e söyledi. Kendi çabaları ile yılanı çıkaramayan Sel, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmaya rağmen yılanı otomobilden çıkaramadı. Bunun üzerine aracı Gebze İtfaiye Gurup Amirliğine götüren ekipler burada da 2 saatlik çalışmanın ardından söktükleri yakıt kapağının altından yılanı çıkarabildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası otomobilden çıkarılan yılan, araca ilk girdiği Ovacık Mahallesi kırsalında itfaiye ekiplerince doğaya salındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Piknik yılan

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