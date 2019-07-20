Otomobili gasp edildi, saldırgan sanılıp darp edildi

Alınan bilgiye göre, dün gece Cumali B. adlı kişi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki meyhanede aralarında husumet bulunan Şiyar A. ve Özgür K.'nin içki içtiğini öğrendi. Mekana gelen Cumali B., Şiyar A. ve Özgür K.'ya tabancayla ateş ederek yaraladı

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Cumali B. kaçmak için dışarı çıktığında otomobiliyle bölgeden geçen Mehmet İlgin D.'yı durdurdu. Tabancasını gösterip otomobilden Mehmet İlgin D.'yı çıkaran Cumali B., aracı gasp etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralıların arkadaşları Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö., Mehmet İlgin D.'yi Cumali B. sanıp saldırdı. Tekme ve yumruklarla darp edilen Mehmet İlgin D. aldığı darbelerinin ardından bayıldı.

3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet İlgin D. ile birlikte Şiyar A. ve Özgür K. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö. gözaltına alınırken, Cumali B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'SALDIRGAN OLMADIĞIMI SÖYLEDİM DİNLEMEDİLER'