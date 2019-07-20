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Otomobili gasp edildi, saldırgan sanılıp darp edildi

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GÜNDEM  | 20.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Adana'da bir meyhanede husumetli olduğu iki kişiyi yaralayan saldırgan, bölgeden otomobiliyle geçen Mehmet İlgin D.'nin aracını gasp etti. Yaralıların arkadaşları da gasp mağduru adamı saldırgan sanıp döverek hastanelik etti.

Otomobili gasp edildi, saldırgan sanılıp darp edildi

Alınan bilgiye göre, dün gece Cumali B. adlı kişi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki meyhanede aralarında husumet bulunan Şiyar A. ve Özgür K.'nin içki içtiğini öğrendi. Mekana gelen Cumali B., Şiyar A. ve Özgür K.'ya tabancayla ateş ederek yaraladı
.
Cumali B. kaçmak için dışarı çıktığında otomobiliyle bölgeden geçen Mehmet İlgin D.'yı durdurdu. Tabancasını gösterip otomobilden Mehmet İlgin D.'yı çıkaran Cumali B., aracı gasp etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralıların arkadaşları Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö., Mehmet İlgin D.'yi Cumali B. sanıp saldırdı. Tekme ve yumruklarla darp edilen Mehmet İlgin D. aldığı darbelerinin ardından bayıldı.

3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet İlgin D. ile birlikte Şiyar A. ve Özgür K. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö. gözaltına alınırken, Cumali B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'SALDIRGAN OLMADIĞIMI SÖYLEDİM DİNLEMEDİLER'

Bu arada, parmağı, burnu kırılan ve vücudu morluklar içindeki Mehmet İlgin D., içkili mekana saldırı olduğu sırada bulvardaki ışıklarda araç içinde beklediğini belirterek, "Meyhaneden çıkan silahlı saldırgan başıma silah dayayarak araçtan inmemi istedi. Ben şirket aracı olduğu için kabul etmedim. Bunun üzerine araca doğru ateş etti. Ben de korkarak araçtan indim. Saldırgan araca binerek kaçtı. Saldırganı kovalayan yaklaşık 10 kişi şüpheli olduğumu düşünerek bana saldırdı. Elimde, yakınımda silah da yoktu. Saldırgan olmadığımı söyledim ancak dinlemeyerek darp ettiler. Gözümü hastanede açtım" dedi. (İHA)

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adana dayak yiyen adam

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