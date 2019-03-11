Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce havaya fırladı

Edinilen bilgiye göre, Muş’ta bir kadın bir kucağında 4 çocuğu ile yolun kenarından ilerlediği sıra 2 otomobilin çarpması sonucu kazaya karışan otomobilin biri kadına ve çocuklara çarptı. Çarpma ile birlikte kadın ve kucağındaki çocuk metrelerce fırlayıp kaldırıma düştü. Kaza sonrası kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.
Bir başka kazada ise Van’da meydana geldi. Her iki sürücüde kavşağa hızlı girmeleri sonucu 2 otomobilin çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Son 2 kaza ise Bitlis’te yaşandı. Birinci kazada kavşağa kontrolsüz giren otomobile ana yoldan ilerleyen tır çarptı. Diğer kazada ise sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı 2 otomobilin çarpması sonucu meydana geldi.
(İHA)
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