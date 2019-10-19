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Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

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GÜNDEM  | 19.10.2019 00:32 | Son Güncelleme

Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti. Acı olayın ardından öğrencilerin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Uzun ve Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı.

Bu arada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve beraberindekiler hastaneye gelerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde kaza

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