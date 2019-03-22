Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, 2020 yılında 180 km/saat üzerine çıkılmasını engelleyen hız sınırlayıcının ardından sürücülere dönük bir sınırlamaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Volvo, araç içlerine yerleştireceği kamera ve sensörlerle dikkati dağılmış ya da sarhoş sürücülere otomatik olarak müdahale edilmesini sağlayacak bir teknoloji kullanmayı planlıyor.

Sürücüye uyarı sinyali gönderecek olan teknoloji, direksiyondaki kişinin sinyale yanıt vermemesi durumunda aracın hızını otomatik olarak düşürebilecek, hızını kesebilecek hatta park durumuna geçirebilecek. Bunun yanı sıra Volvo'nun çağrı merkezi de uyarılarak gerekirse sürücüyle temasa geçilebilecek ve yardım gönderilebilecek. Kamera ve sensörler ise sürüş boyunca bazı faktörleri takip ederek önlemleri devreye alacak.

Araç sürücüsünün gözlerini kapatması, yol yerine farklı yönlere bakması, yavaşlayan reaksiyon zamanı, sık şerit değişimleri ve direksiyon hareketlerinden veri akışının uzun süreli kesilmesi takip edilecek faktörlerden bazıları olarak belirtildi.