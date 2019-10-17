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Otonom gemiler okyanusların 3D haritasını çıkaracak

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TEKNOLOJİ  | 17.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

İngiltere, otonom gemiler ile dünya okyanuslarının keşfedilmemiş noktalarını keşfetmeye başlıyor.

Otonom gemiler okyanusların 3D haritasını çıkaracak

Ortaçağ ve sonrasında denizlerde ve okyanuslarda keşfedilmemiş yer kalmadı sanıyor olsak da, devasa okyanuslarda hala tam anlamıyla çözülememiş sırlar var.

Otonom gemi sistemlieri geliştiren İngiliz şirketi The Mayflower Autonomous Ship yeni geliştirdikleri tamamen otonom gemiyi 2020 yılında okyanusları keşfetmeye gönderiyor.

Yeni otonom gemi, Plymouth şehrinden denize açılacak ve hakkında fazla bilgi olmayan sularda dolaşacak. Bu sırada merkeze çeşitli sensörlerle veriler gönderecek. rPlymouth adar, sonar, derinlik, su altı görüntüleri gibi verileri toplayacak şirket böylece dünya okyanuslarının 3 boyutlu haritasını çıkaracak.

Gemi sadece dijital sensörlerle veri göndermeyecek, eğer gerekliyse şirket merkezine pahalı uydu bağlantısı üzerinden alarm ve sms de gönderebilecek. Hatta denizde kaybolmuş birileriyle karşılaşırsa, telefon görüşmesi yapmak da mümkün olacak.
Üstü güneş panelleriyle kaplı olan gemi, modern rüzgar yelkenleri sayesinde rügaz gücüyle de hareket edebilecek.

Bu yeni teknoloji aynı zamanda artık denizlerde otonom gemi döneminin de başlayacağını işaret ediyor. Kaptanlık mesleği de yavaş yavaş tarihe karışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
okyanus 3d harita

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