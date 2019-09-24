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Otoparkta komşusunun tacizine uğrayan kadından 'ceza indirimi' tepkisi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 24.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Konya'da oturduğu sitenin otoparkında komşu tarafından tacize uğrayan kadın, yerel mahkemenin 'cinsel saldırı' suçundan verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezasının, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 aya indirilmesine tepki gösterdi.

Otoparkta komşusunun tacizine uğrayan kadından 'ceza indirimi' tepkisi!

Bir şirkette yöneticilik yapan N.Ş., 2017 yılının Temmuz ayında, işe gitmek için evinin bulunduğu Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına indi. Ancak otomobili çalışmadı. Yardım istemek için mesai arkadaşlarını aramak isteyen N.Ş., kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada ise yanına aynı binada oturan devlet memuru komşusu H.P. gelerek, "Yapacağım bir şey var mı?" diye sordu. Teşekkür ederek yoluna devam eden N.Ş.'ye iddiaya göre H.P., "Ben sizden çok hoşlanıyorum" dedi. Eşinin evde bulunmadığını belirterek, soğuk bir şeyler içmek için evine davet ettiği N.Ş.'nin göğsüne dokundu. Adımlarını hızlandıran N.Ş.'yi omzundan tutup durdurmak istedi. Yine iddiaya göre H.P., asansör önünde teklifi tekrarladı. N.Ş. ise polise giderek, şikayetçi oldu.

'BANA İFTİRA ATILDI'

Gözaltına alınan H.P., 'basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. İtiraz üzerine 3 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan H.P. kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atıldı. Arabası bozulduğu için kendisine yardım etmek istedim. Omzuna bir kastım olmadığını göstermek için dokundum. Onun dışında bir yerine dokunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanığın, olayın ardından N.Ş.'ye gönderdiği 'yalnızca dokunduğunu ve affetmesini istediği' yönündeki mesajları dikkate alarak, H.P.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı 'sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini' göz önüne alarak, 4 yıl 2 aya indirdi. Cezayı ertelemedi.

KARAR BOZULDU

Her iki tarafın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, 'basit cinsel saldırı' suçunun sabit olduğunu bildirdiği bozma kararında H.P.'ye verilen cezayı 2 yıla indirdi. Bu cezayı da iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 aya düşürüp, erteledi.

'TÜM KADINLAR İÇİN ADALET İSTİYORUM'

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın kendisini üzdüğünü belirten N.Ş, şunları söyledi:

"Ben oturduğum apartmanın otoparkında tanımadığım bir kişi tarafından tacize maruz kaldım. Beni elle taciz edip, zorla telefon numaramı aldı. Sonra tutuklanıp, serbest kaldı. Yargılama aşamasında ise şaka bir ceza aldı. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 aylık cezayı bile az bulup istinafa gittim. Karşı taraf da istinafa gitti ve istinaf mahkemesi cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Şaka gibi bir karar. Bunun bir açıklaması var mı? Sadece adalet istiyorum. Tüm kadınlar için adalet istiyorum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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