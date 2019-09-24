Otoparkta komşusunun tacizine uğrayan kadından 'ceza indirimi' tepkisi!

Bir şirkette yöneticilik yapan N.Ş., 2017 yılının Temmuz ayında, işe gitmek için evinin bulunduğu Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına indi. Ancak otomobili çalışmadı. Yardım istemek için mesai arkadaşlarını aramak isteyen N.Ş., kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada ise yanına aynı binada oturan devlet memuru komşusu H.P. gelerek, "Yapacağım bir şey var mı?" diye sordu. Teşekkür ederek yoluna devam eden N.Ş.'ye iddiaya göre H.P., "Ben sizden çok hoşlanıyorum" dedi. Eşinin evde bulunmadığını belirterek, soğuk bir şeyler içmek için evine davet ettiği N.Ş.'nin göğsüne dokundu. Adımlarını hızlandıran N.Ş.'yi omzundan tutup durdurmak istedi. Yine iddiaya göre H.P., asansör önünde teklifi tekrarladı. N.Ş. ise polise giderek, şikayetçi oldu.

'BANA İFTİRA ATILDI'



Gözaltına alınan H.P., 'basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. İtiraz üzerine 3 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan H.P. kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atıldı. Arabası bozulduğu için kendisine yardım etmek istedim. Omzuna bir kastım olmadığını göstermek için dokundum. Onun dışında bir yerine dokunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.