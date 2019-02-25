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Otostopla bindiği arabadan dehşeti yaşadı! Yol kenarına götürüp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 25.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Üniversite 1'inci sınıf öğrencisiyken Portekiz'deki Aljezur kentine giden Kate Juby, yaşadığı dehşetle İngiltere gündemine oturdu. Yaşadıklarını 2 yıl sonra anlatabilen Kate Juby, 2017 yılının Nisan ayındaki dehşeti anbean anlattı.

Otostopla bindiği arabadan dehşeti yaşadı! Yol kenarına götürüp...

Aljezur'dan ülkesine dönmek için havalimanına otostop yaparak gitmek isteyen Kate Juby, yolun yarısında durarak kendisini bekleyen 33 yaşında Tiago Curado de Sousa'nın aracına bindi. Bir süre arabayla ilerledikten sonra genç kızı araçtan zorla indirip sürükleyerek yolun kenarına götürdü. 2 kez tecavüz etti.

Genç kız, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yalnızca 'Lütfen beni öldürme' diyordum. Korkunç şeyler olurken bana 'bebek' diyordu. Çığlık atıyordum. Elinden kurtulunca sırt çantamı aldım ve kaçtım."

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Tekrar ana yola çıkan genç kız, bu kez şanslıydı. Juby'yi araçlarına alan Alman çift, hemen genç kızın üzerini bir battaniyeyle örterek yaşadığı şoku atlatmasına yardımcı olmaya çalıştı ve korkunç olayı polislere haber verdi

BİR DEHŞET DE HASTANEDE YAŞANDI

Polisin olay yerine geldikten sonra genç kızı Portimao Hastanesi'ne götürdüler. Ancak genç kız orada başka bir kabusu yaşadı. Hastaneye bir odaya götürülen Juby'nin tüm elbiseleri alındı, yatağa bağlandı. Doktorlar ise, genç kıza sürekli ağlamayı kesmesini söyledi.

Hastanede saatler süren işlemlerin ardından tekrar karakola götürülen Juby, polislerin yardımıyla annesini arayabildi. Telefonda gözyaşları içinde söylediği ilk cümle ise 'Anne, tecavüze uğradım' oldu.

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Portekiz'de yargılanan Curado de Sousa mahkemenin sonunda hiçbir ceza almadan binadan ailesiyle birlikte çıktı.Juby'nin gözleri önünde kolunda eşi ile birlikte özgürce yürüyen Curado de Sousa, gülümseyerek genç kızın gözlerinin içine baktı.

HALA TRAVMA YAŞIYOR

Dailymail'de yer alan habere göre İngiliz basınına konuşan Kate Juby, olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen hala travma ve acılarının sürdüğünü söyledi.

Her gece kabuslarla uyanan 23 yaşındaki genç kız, psikolojik destek alıyor.

Genç kız, yaşadığı sorunlar nedeniyle öğrenim gördüğü Liverpool John Moores Üniversitesi'ni de bıraktı.

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tecavüz portekiz

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