Otostopla bindiği arabadan dehşeti yaşadı! Yol kenarına götürüp...

Aljezur'dan ülkesine dönmek için havalimanına otostop yaparak gitmek isteyen Kate Juby, yolun yarısında durarak kendisini bekleyen 33 yaşında Tiago Curado de Sousa'nın aracına bindi. Bir süre arabayla ilerledikten sonra genç kızı araçtan zorla indirip sürükleyerek yolun kenarına götürdü. 2 kez tecavüz etti.

Genç kız, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yalnızca 'Lütfen beni öldürme' diyordum. Korkunç şeyler olurken bana 'bebek' diyordu. Çığlık atıyordum. Elinden kurtulunca sırt çantamı aldım ve kaçtım."

Tekrar ana yola çıkan genç kız, bu kez şanslıydı. Juby'yi araçlarına alan Alman çift, hemen genç kızın üzerini bir battaniyeyle örterek yaşadığı şoku atlatmasına yardımcı olmaya çalıştı ve korkunç olayı polislere haber verdi

BİR DEHŞET DE HASTANEDE YAŞANDI



Polisin olay yerine geldikten sonra genç kızı Portimao Hastanesi'ne götürdüler. Ancak genç kız orada başka bir kabusu yaşadı. Hastaneye bir odaya götürülen Juby'nin tüm elbiseleri alındı, yatağa bağlandı. Doktorlar ise, genç kıza sürekli ağlamayı kesmesini söyledi.