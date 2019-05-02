Mynet Trend

Otoyol gişe kasasından para çalan 'hırsız maymun' kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir otoyol gişesinde, gişenin açık olan camından bir maymunun içeriye atlayarak kasadan para çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Hindistan’ın Kanpur şehrindeki bir otoyol gişesinde gerçekleşen olayda, bir aracın gişelere yaklaştığı ve aracın açık olan ön camından çıkan maymunun otoyol gişesinin kasasından para çaldığı görüldü.

Gişenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gişe görevlisinin işini yaptığı sırada, gişenin açık olan camından bir maymunun atladığı; maymunun, şaşkına dönen görevlinin arkasından dolaşarak gişenin kasasından para çaldığı görüldü.

PARA ÇALMAK İÇİN EĞİTİLİYORLAR

Yerel medya, maymunun gişe kasasından yaklaşık 5 bin Rupi (70 Dolar) çaldığı belirtilirken; Hindistan’da bu tarz vakaların çok yaygın olduğu ve maymunların özellikle para çalmak için eğitildikleri belirtildi.

(DHA)

PARTNERÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınızÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Yanan vinçten kurtulmak için metrelerce yüksekten böyle atladıYanan vinçten kurtulmak için metrelerce yüksekten böyle atladı
Vatandaşın yardımı da işe yaramadı! Korku dolu anlar kameradaVatandaşın yardımı da işe yaramadı! Korku dolu anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan hırsız maymun

En Çok Okunan Trend Haberler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Otobüste tacizciyi yolcular yakaladı!

Otobüste tacizciyi yolcular yakaladı!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Kerimcan Durmaz'dan sonra Nikola Kalinic'in de skandal görüntüleri ortaya çıktı

Kerimcan Durmaz'dan sonra Nikola Kalinic'in de skandal görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanan vinçten kurtulmak için metrelerce yüksekten böyle atladı

Yanan vinçten kurtulmak için metrelerce yüksekten böyle atladı

Karabük'te yaya geçidinde durmayan sürücü, engelli vatandaşa çarptı

Vatandaşın yardımı da işe yaramadı! Korku dolu anlar kamerada

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Herkes o taksiye baktı

İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü!

Suyunu tas yerine çeşmeden içen köpek

Suyunu çeşmeden içen köpek

Sokak hayvanları için mama makinesi yaptılar

Otomatik mama makinesi tasarladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.