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Otoyol tabelalarında şoke eden görüntü

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TEKNOLOJİ  | 03.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

Auburn Hills, Michigan bölgesinde otoyola çıkan sürücüler, otoyol üzerindeki elektronik tabelalarda oynatılan cinsel içerikli filmlerle karşılaştılar.

Otoyol tabelalarında şoke eden görüntü

Gece yarısından önce yaklaşık 20 dakika boyunca devam eden film yayını sırasında sürücülerin kaza riski yaşadığı da gözlemlendi ancak hiçbir kaza yaşanmadı.

Olay hakkında araştırma yapan polis ise bilboard’ın kontrol kutusunu kıran iki kişinin görüntülerine ulaştı. Eğer iki şüpheleni yakalanır ve ceza alırsa, 90 günlük hapis cezası ile 500 dolarlık para cezası almaları bekleniyor.

Bölgedeki trafik kameralarında ise ekranlardaki filmi gören sürücülerin dikkatinin dağıldığı, aniden yavaşladıkları ve hızlı akan otoyolda zincirleme kaza oluşması riski yaşandığı görüldü.

Bu girişim ise hacker’ların tahmin edilemeyen yöntemlerle, günlük yaşamda insanların hayatını nasıl tehlikeye atabileceğine dair önemli bir örnek olur.

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Anahtar Kelimeler:
Michigan aurburn hills

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